NATO: Sosyal Medya Platformları Sahte Hesapları Durduramıyor

NATO araştırmasına göre, sosyal medya şirketleri manipüle edilmiş faaliyetleri durduramıyorlar.

Sahte hesapların çoğu ve yaptıkları faaliyetler, NATO Stratejik Komuta Merkezindeki araştırmacılar tarafından sahte olarak işaretlendikten sonra bile çevrimiçi olmaya devam etti. Bundan dolayı da konuya ilişkin araştırma yapan NATO'lu uzmanlar, sosyal medya şirketlerinin manipülasyonu bastırmak için çok çalıştıklarını söyleyen ifadeleriyle çeliştiklerini aktardı.

NATO raporunda “Popüler sosyal medya şirketleri, platformlarının kötü amaçlı kullanımını önlemede önemli zorluklar yaşıyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca araştırmacılar, sahte sosyal medya faaliyetlerinin politik nedenlerle değil ticari olarak kullanıldığını tespit etti. Özellikle marka sözleşmelerinden daha fazla para kazanmak için profillerini yükseltmeye çalışan fenomenler örnek verildi.

Araştırmada kullanılmak üzere sahte hesaplardan beğeni, yorum ve RT alan uzmanlar, 3530 yorum, 25 bin beğeni, 5100 takipçi satın almak için sadece 330 dolar harcadı. Hatta dört hafta sonra bile sahte etkinliklerin yüzde 80'i çevrimiçi kalmaya devam etti.

Facebook ise bu yılın ilk çeyreğinde 2,2 milyar sahte hesabı devre dışı bıraktığını söyledi. “Sahte hesap taktikleri tüm sektörün karşı karşıya kaldığı zorluk olmaya devam ediyor. Her gün sahte hesaplar bulmak ve kaldırmak için büyük yatırımlar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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