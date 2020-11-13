Natro Veri İhlali Bildiriminde Bulundu! KVKK Duyurdu

Natro hacklendi mi? Çizgi Telekomünikasyon A.Ş.'ye bağlı olan Natro'da veri ihlali yaşandığı bilgisi aktarılıyor. Çizgi Telekomünikasyon A.Ş., Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na veri ihlalinde bulundu. Yapılan açıklamaya göre ihlalden kredi kartı bilgileri başta olmak üzere TC Kimlik no, adres vb. kişisel bilgilerin etkilenmiş olabileceği söyleniyor. İşte detaylar.

Natro Hacklendi Mi?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle; 7 Kasım 2020 tarihli hafta sonu vardiyası için şirkete gelen görevli çalışanın, rutin kontrolleri yapmak için sunucuya uzaktan bağlandığında sunucu masaüstünde bir mesaj bulduğu, bunun üzerine yapılan inceleme neticesinde, müşteri bilgilerinin bulunduğu şirket sunucularında bazı kötü amaçlı yazılımların bulunduğunun aynı gün tespit edildiği,

İhlalden, T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, e-posta ve ev adresi, müşteri işlem detayları (kredi kartı bilgileri gibi), müşterinin satın aldığı hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin işlemlere konu tarih-saat bilgileri gibi müşteri bilgilerinin etkilenmiş olabileceği,

İhlalden etkilenen kişilerin şirketten hizmet alan müşteriler olduğu,

İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz bilinmediği,

İhlal hakkında incelemenin devam ettiği ifade edilmiştir. Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.11.2020 tarih ve 2020/863 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir."

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere veri ihlalinden etkilenen kişi sayısının henüz bilinmediği bilgisi aktarılmakta. İhlal hakkında şirket tarafından resmi bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler yaşanan veri ihlali hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!