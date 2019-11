Naughty Dog, Çok-Oyunculu Bir Proje için İş İlanları Verdi

Naughty Dog şu anda The Last of Us Part II için geliştirilme sürecine devam ediyor ama geri planda bir proje daha var. Amerika menşeli stüdyo, iki farklı pozisyon için birer iş ilanı verdi.

Baş Oyun Tasarımcısı Vinit Agarwal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Çevrimiçi Sistemler Programcısı ve Çok-Oyunculu Oynanış Programcısı pozisyonları için geliştiriciye ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

Her iki ilanın da bizlere pek bir detay sunduğunu söyleyemeyiz ama şöyle bir göz gezdirecek olursak, Çevrimiçi Sistemler Programcısı pozisyonu için aday olacakların yükümlülükleri arasında hem oyun hem de servisler için yeni çevrimiçi özellikler tasarlamak, oyunun özellikleri ve fondaki servisler ile güçlü bir ekosistem oluşturmak için tasarım ekibiyle çalışmak ve daha geniş bir oyuncu destekleyebilecek büyüyen yapıya yeni özellikler kazandırmak var.

Çok-Oyunculu Oynanış Programcısı pozisyonundaki yükümlülükler ise tasarım ve sanat ekipleriyle bir arada çalışarak oyuna yeni fikirler ve yeni oynanış özellikleri eklemek, karakter hareketi, animasyon, silahlar, kullanıcı arayüzü, senaryo yazımı ve ağ iletişimi olarak sıralanıyorlar. Görünüşe göre eğlenceli ama rekabete dayalı bir deneyim bizi bekliyor olacak.

Bahsi geçen iş ilanları, başka bir plan yoksa, Eylül ayında The Last of Us Part II oyunundan ayrı olarak geliştirilmekte olan çok-oyunculu mod için verilmiş olmalı diye düşünüyoruz. The Last of Us oyununun Topluluklar adı altındaki çok-oyunculu modu büyük bir beğeni toplamış ve Naughty Dog bu modu daha da geliştirerek bizlerle buluşturacağını duyurmuştu.