Naughty Dog Emektarı Robert Ryan, The Initiative'e Transfer Oldu

Microsoft stüdyosu The Initiative zaman geçtikçe değerlenmeye devam ediyor. Halihazırda yıldızlar topluluğu olan stüdyoya önemli isimler katılmaya devam ediyor. Naughty Dog emektarı Robert Ryan da The Initiative stüdyosuna katılan isimlerden bir tanesi oldu.

Santa Monica şehrinde kurulmuş olan The Initiative stüdyosundan E3 2018 fuarı sırasında haberdar olmuştuk. Yazılım devinin birinci parti oyunlar için ciddi bir girişimi olan bu yeni stüdyoya da zaman içerisinde Santa Monica Studio, Rockstar Games, Crystal Dynamics, Electronic Arts, Respawn Entertainment, Riot Games, CD Projekt RED, Kojima Productions ve Insomniac Games ve Naughty Dog gibi oyun dünyasının önde gelen geliştiricilerinin çatısı altında yer alan isimler katılımda bulunmuştu.

Bu isimlerin arasına yakın bir zaman önce Robert Ryan da katılımda bulundu. Windows Central tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa Ryan, Nisan ayından bu yana The Initiative stüdyosu altında Kıdemli Sistem Tasarımcısı olarak çalışıyormuş. 2011 yılının Temmuz ayından 2017 yılının Mayıs ayına kadar Naughty Dog stüdyosunun Uncharted 3: Drake's Deception, The Last of Us, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu ve halihazırda geliştirilme aşamasında olan The Last of Us: Part II oyunlarında Oyun Tasarımcısı pozisyonunda görev almış. The Initiative stüdyosuna katılımından önce de EA Motive Studio çatısı altında henüz duyurusu yapılmamış olan bir oyunun Kıdemli Oyun Tasarımcısı olmuş.

Halihazırda Brian Westergaard, Drew Murray, William Archbell, Daniel Neuburger, Blake Fischer ve Tom Shepherd gibi önemli isimler var. Hal böyle olunca da stüdyonun duyuracağı oyundan beklentimiz bir hayli büyük oluyor. Bakalım beklentilerimiz ne ölçüde karşılanacak? Gelişmeler için bizi takipte kalın.