Naughty Dog, PC Oyuncularından Özür Diledi

Sony'nin son yıllarda aldığı kararlar kapsamında PlayStation'a özel olarak geliştirilen oyunlar, yavaş yavaş PC'ye gelmeye başladı. PC oyuncuları tarafından en çok merak edilen oyunlardan biri olan The Last of Us Part 1, geçtiğimiz hafta çıkış yaptı. Ancak optimizasyon sorunları ve hatalar sebebiyle çok eleştirilmişti.

İlk çıkış yaptığı günlerde sürekli olarak çökme, doku hataları ve yükleme sorunları ile karşı karşıya kalan oyuncular, oyunu yerden yere gömdü. Geliştirici firma Naughty Dog, oyunculardan özür diledi.

"Hataları Düzeltmek İçin Çalışıyoruz"

PlayStation'ın en güçlü oyunlarından olan The Last of Us'ın PC sürümünün ertelemelere rağmen büyük hatalarla ortaya çıkması, kısa sürede internette alay konusu oldu. Oyuncular özellikle ana karakterlerden Joel'un 2005'ten kalmış gibi görünen model tasarımıyla dalga geçti.

İlk gün güncellemesinin ardından sorunlar hala çözülmedi. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu çökme ve optimizasyon sorunları dahil olmak üzere oyun keyfini büyük ölçüde etkileyen hatalarla karşılaşıyor.

Geçtiğimiz gün güncellemeler hakkında bir paylaşım yapan geliştirici firma Naughty Dog, oyunculardan özür diledi. Ekibin hummalı bir şekilde güncellemeler üzerinde çalıştığını belirten firma, önümüzdeki hafta gelecek olan büyük bir güncellemeyle sorunların çözüleceğini vadetti.

Naughty Dog'un açıklamaları ise şu şekilde:

"The Last of Us Part I PC oyuncuları: Bazılarınızın beklediğiniz Naughty Dog kalitesini yaşamadığınızı biliyoruz. Ekibimiz, beklediğiniz ve hak ettiğiniz kalite düzeyine ulaşmasını sağlamak, şu anda bazılarınızın oyunu deneyimlemesini engelleyen sorunları çözmek için çok çalışıyor.

PC'de The Last of Us Part I için fare kontrollü kamera hareketindeki titreme, bazı çökmeler ve daha fazlasını ele alan bir düzeltme salı günü yayınlanacak.

Ek düzeltmeler içeren daha büyük bir yama, hafta içinde dağıtılacak.

Oyuncuları ayrıca en son Nvidia, AMD ve Intel grafik sürücülerini kullandığınızdan emin olmaya teşvik ediyoruz.

Ekibimiz ve Iron Galaxy'deki özel ortaklarımız, beklediğiniz harika The Last of Us Part I deneyimini sunmak için bilinen sorunları araştırmaya ve ele almaya devam edecek."