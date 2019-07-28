Naughty Dog PlayStation 5 İçin Oyun Geliştirmeye Başlamış Olabilir

Naughty Dog şu an için The Last of Us: Part II oyununun geliştirilme süreciyle ilgileniyor. Oyunun çıkış tarihi belli değil ama muhtemelen yakın bir zamanda duyurulacaktır diye düşünüyoruz. Peki bu oyun satışa sunulduktan sonra Naughty Dog için sırada ne var? Öğrenmek için tabii ki çok erken ama ortaya çıkan bir söylenti bir şeyleri açık etmiş olabilir. Naughty Dog PlayStation 5 için yepyeni bir proje için kolları sıvamış gibi görünüyor.

4Chan ve Reddit siteleri üzerinden ilginç bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşıma göre Naughty Dog ve Sony yetkilileri bir toplantı gerçekleştirmişler. Bu toplantı sırasında, ikincil Naughty Dog ekibi pazarlama yöneticilerine yeni nesil PlayStation konsolu için özgün bir proje üzerinde çalışmaya başladığını resmi olarak açıklamış.

Bu yeni projenin nihai ismine şimdilik karar verilmiş değil ama geliştirilme sürecindeki kod adı Stray's Cross. Birinci kişi bakış açısından oynanacağı söylenen aksiyon-macera türündeki oyun steampunk elementleri barındıracakmış. Bir tanesi yetenekli eski bir kadın bilim insanı ve diğeri suçu olmadığı halde tutuklanan eski bir inşaat işçisi olan iki ana karakterin başlarından geçenler anlatılacağı hikaye, bu iki karakterin tamamıyla farklı şartlar altında sıradan bir karşılaşmalarıyla başlayacakmış.

Söz konusu Naughty Dog olunca heyecanlanmamak elde değil. Ancak bu detayların doğru olabileceğine dair bir dayanak noktası olmadığı için şimdilik söylenti olarak bir kenarda tutmak faydalı olacak. Eğer aktarılan bilgiler gerçek ise yakında daha fazla detay ortaya çıkabilir. Gelişmeler için takipte olacağız.