Naughty Dog, The Last of Us Part II İçin Cook and Becker İle Anlaşma İmzaladı

Naughty Dog, yaptığı açıklama ile Cook and Becker ile The Last of Us Part II'nin tasarım çalışmalarını satışa çıkartmak için ortaklık anlaşması imzalandığını duyurdu.

Daha önceden Bloodborne, Dishonored 2, ICO, Horizon: Zero Dawn, The Witcher III: Wild Hunt ve The Last of Us gibi oyunlar için de anlaşmaların yapıldığı stüdyo, bu yeni anlaşma doğrultusunda The Last of Us Part II için Naughty Dog sanatçısı John Sweeney, Robby Johnson ve Ashley Swidowski tarafından yapılmış olan tasarım çalışmaları sınırlı bir sayıyla satışa sunuldu.

Geliştirici stüdyonun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu dört çalışmayı görebiliyoruz. Her birinin gerçekten sanat eseri olduğunu söyleyebiliriz ve pahalı olmasalar, satın alıp da rahatlıkla evinizin en güzel yerine asabilirsiniz.

We're thrilled to announce our partnership with @cookbeck to release a series of gallery-quality prints of concept art from The Last of Us Part II, available now in limited editions! See them here: https://t.co/Sm153IcVm2 pic.twitter.com/nuIPCrDrpU — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 21 Kasım 2019

Bahsi geçen çalışmalardan Seattle Arrival, Powerlines ve Hunting in the Woods bizlere farklı mekanları ve Ellie and Dog ise Ellie hanım kızımızın sadık dostlarından bir tanesini gösteriyor. Bu mekanlar da hikayenin akışı boyunca ziyaret edeceğiniz mekanlar olacaklar.

Gerek The Last of Us Part II için hazırlanan çalışamalara, gerekse de daha başka oyunlar için hazırlanan çalışmalar için Cook and Becker stüdyosunun sayfasını buradan inceleyebilirsiniz.