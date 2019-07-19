Nazi Hayranı Rus YouTube Fenomeni, 37 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Meksika’da yaşayan Rus YouTube fenomeni Alexei Makeev, 2017’de şaka yaptığı bir grup tarafından saldırıya uğramış ve kendini savunmak isterken bir Meksikalı’yı bıçaklayarak öldürmüştü. Cancun kentinde hakim karşısına çıkan Makeev, 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Rusya’da yaşadığı dönemde çektiği şaka videoları ile kısa zamanda geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Alexei Makeev, ülkenin en popüler YouTuber’larından biri olmuştu. Daha sonra Meksika’nın Cancun kentine yerleşen Makeev, burada çektiği videolarla adından söz ettirmeye devam etti.

Fakat bir gün şakanın dozunu kaçıran Rus sosyal medya fenomeni, kalabalık bir grubun hedefi haline geldi. Nazi hayranlığıyla bilinen Makeev’in evini basan Meksikalılar, ellerindeki taş ve sopalarla ünlü YouTuber’ı linç etmek istedi.

İşte o anlar...

Kendini savunmak isteyen Makeev, cebinden çıkardığı bıçak ile bir saldırganlardan bir tanesini öldürdü. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Rus YouTuber, beyninde oluşan ödem sebebiyle aylarda komada kaldı.

Uyandıktan bir süre sonra taburcu olan Makeev, Meksika polisi tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. Geçtiğimiz gün Cancun’da hakim karşısına çıkan Rus fenomen, amacının yalnızca kendisini savunmak olduğunu söylemesine rağmen, mahkeme heyetini ikna edemedi.

Verilen karar neticesinde 37 buçuk yıl hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırılan Makeev, cezasının tamamını Meksika’da çekecek. Ünlü YouTuber’ın ülkesi Rusya’ya iade talebinde bulunmadığı belirtildi.

