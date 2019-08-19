Nazi Porsche'si Type 64 için Düzenlenen Müzayedede Ortalık Karıştı

Ferdinand Porsche tarafından Adolf Hitler yönetimindeki Nazi İmparatorluğu'nun isteği üzere tasarlanan 1939 model Type 64 yarış arabası için düzenlenen açık artırmada ortalık karıştı.

BBC ’nin haberine göre, Sotheby's şirketi adına müzayedeyi yöneten kişinin 13 milyon dolar sözü, İngilizce’deki "thirteen" sözcüğüyle "thirty" kelimelerin benzerliği nedeniyle 30 milyon dolar olarak algılandı. Bunun üstüne 17 milyon dolar sözü de 70 milyon dolar olarak müzayede ekranına yansıtılınca açık artırmaya ara verildi.

Müzayedeye katılan kişiler, açık artırmayı organize eden Sotheby's şirketini ıslıklarla protesto etti.

Dünyanın en büyük dekoratif sanat, takı, emlak ve koleksiyon brokerlerinden biri olan Sotheby's şirketinin kökeni, 1744 yılına kadar dayanıyor. Birleşik Krallık’ta kurulmasına rağmen merkezi New York’ta bulunan şirket, 2016 yılında 805 milyon dolar gelir elde etmişti.

Büyük kargaşaya sebebiyet veren Type 64 yarış arabası, esasen Porsche markasını taşımıyor. Nazi Almanyası ile faşist lider Benito Mussolini liderliğindeki İtalya arasındaki Çelik Paktı'nı kutlamak üzere yapılması planlanan Berlin-Roma rallisinde yarışmak üzere sipariş edilen araç, Ferdinand Porsche tarafından özel olarak tasarlanmıştı; ancak 1939 yılında II. Dünya Savaşı’ının çıkması sebebiyle yarış hiçbir zaman yapılamadı.

O dönem Volkswagen'in tasarımcısı olan Porsche, aynı zamanda sıkı bir Nazi Partisi ve SS üyesiydi.

Mekanik aksamının büyük bir çoğunluğu Volkswagen parçalarından yapılan Type 64, hafif olması amacıyla uçaklarda kullanılan gövde alaşımlarla üretilmişti.