NBA 2K15'in Beklenen Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Basketbol oyunlarının en saygınlık sahibi olan NBA yeni sürümünü geliştirmekle uğraşıyor. NBA 2K15 çok yakın bir zaman raflarda yerini alacak. Oyun raflarda yerini almadan merakla beklenen sistem gereksinimleri açıklandı.

Spor oyunu sevenlerin merakla beklediği gelişmiş basketbol oyunu NBA 2K15'in 10 Ekim 2014 tarihinde piyasa sürülmesi bekleniyor. Oyunun sistem gereksinimleri yetkili merciler tarafından açıklandı. Grafiklerine oranla bilgisayardan fazla bir sistem gereksinimi beklemeyen NBA 2K15 64 bit desteğiyle birlikte gelecek.

Oyun neredeyse bitmiş durumda. Hatta geliştirici firma fiyat dahil oyun ile ilgili çoğu bilgiyi açıklamaktan kaçınmadı. Oyunun ön siparişe açıldığı ve ön sipariş fiyatının 59.99 Dolar olduğunu hatırlatalım. En popüler dijital oyun platformu Steam üzerinden ön sipariş verebilirsiniz.

Gelelim NBA 2K15'in en önemli konusu sistem gereksinimlerine. Her oyunda olduğu gibi önerilen ve minumum sitem gereksinimleri olmak üzere iki şekilde bilgi verildi. Gözü korkanlar için söyleyelim önerilen sitem gereksinimleri de fazla bir özellik istemiyor.

NBA 2K15 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo / Eş Değer AMD

Intel Core 2 Duo / Eş Değer AMD Grafik İşlemci: 512 MB VRAM

512 MB VRAM Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Depolama: 50 GB

50 GB İşletim Sistemi: Windows 7

NBA 2K15 Önerilen Sistem Gereksinimleri