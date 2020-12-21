NBA 2K18 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Geliştirici firma 2K Games tarafından yapılan açıklama sonucunda NBA 2K18'i PC platformunda oynamak isteyen oyuncular için oyunun sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

NBA 2K18 oldukça gelişmiş grafiklere ve oynanış özelliklerine sahip olsa bile aşağıdaki sistem gereksinimlerine baktığımız zaman pek de iyi olmayan bir bilgisayara sahip olan oyuncuların dahi bu oyunu oynayabileceğini görüyoruz. NBA 2K18'in 19 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox One ve Xbox 360 platformları için çıkış yapacağını hatırlattıktan sonra sistem gereksinimlerini sıralayalım:

NBA 2K18 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64bit / Windows 8.1 64bit / Windows 10 64bit

Windows 7 64bit / Windows 8.1 64bit / Windows 10 64bit İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93GHz / AMD Phenom II X4 805 @ 2.50GHz

Intel Core i3-530 @ 2.93GHz / AMD Phenom II X4 805 @ 2.50GHz Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 450 1GB / ATI Radeon HD 6770 1GB

Nvidia GeForce GT 450 1GB / ATI Radeon HD 6770 1GB DirectX: Versiyon 11

Versiyon 11 Depolama: 70GB boş alan

70GB boş alan Ses Kartı: DirectX 9.0x uyumlu

NBA 2K18 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri