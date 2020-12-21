NBA 2K18 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Geliştirici firma 2K Games tarafından yapılan açıklama sonucunda NBA 2K18'i PC platformunda oynamak isteyen oyuncular için oyunun sistem gereksinimleri ortaya çıktı.
NBA 2K18 oldukça gelişmiş grafiklere ve oynanış özelliklerine sahip olsa bile aşağıdaki sistem gereksinimlerine baktığımız zaman pek de iyi olmayan bir bilgisayara sahip olan oyuncuların dahi bu oyunu oynayabileceğini görüyoruz. NBA 2K18'in 19 Eylül tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox One ve Xbox 360 platformları için çıkış yapacağını hatırlattıktan sonra sistem gereksinimlerini sıralayalım:
NBA 2K18 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64bit / Windows 8.1 64bit / Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93GHz / AMD Phenom II X4 805 @ 2.50GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GT 450 1GB / ATI Radeon HD 6770 1GB
- DirectX: Versiyon 11
- Depolama: 70GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0x uyumlu
NBA 2K18 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 64bit / Windows 8.1 64bit / Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3GHz / AMD FX-8370 @ 3.4GHz veya daha iyileri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / ATI Radeon R9 270 2GB veya daha iyileri
- DirectX: Versiyon 11
- Depolama: 70GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0x uyumlu
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