NBA 2K19’un Kapak Yüzü Giannis Antetokounmpo Oldu

2K Sports, NBA 2K19 Standart Versiyon’un kapağında yer alacak ismi resmen açıkladı. Milwaukee Bucks forması giyen ve The Greek Freak lakabıyla tanınan Nijerya asıllı Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, NBA 2K19 Standart Versiyon’un kapak yüzü olacak.

NBA’de kısa forvet pozisyonunun en iyilerinden bir tanesi olarak gösterilen ve iki kez NBA All-Star’a seçilen Antetokounmpo, NBA 2K19 ile serisinin kapağında yer alan ilk uluslararası basketbolcu olmayı başardı.

Atina sokaklarında saat satarak yaşamını kazanırken, basketbola gönül vermesiyle bir anda kaderi değişen Nijerya asıllı Yunan süperstar, NBA 2K19 Standart Versiyon’un kapağında yer almaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Milwaukee Bucks’ta forması ile NBA’de fırtınalar gibi esen Antetokounmpo, NBA 2K serisini oynamaya bayıldığını ve oyunun kendisi için çok büyük anlamlar ifade ettiğini belirtti. NBA’de bu tanınırlığa ulaşmak için çok çalıştığını dile getiren başarılı sporcu, “NBA 2K19’un kapağında yer almak benim için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi demek” şeklinde konuştu.

1994 doğumlu oyuncu, 1.tur 15. sıradan Milwaukee Bucks tarafından draft edilmişti. NBA sahnesine ilk olarak 2013 yılında çıkan Antetokounmpo, bu süre zarfında En İyi İkinci Çaylak Takımı, NBA En İyi Defans İkinci Takım, NBA En İyi İkinci Takım ve En Çok Gelişme Kaydeden Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

NBA 2K19 PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformları için 11 Eylül 2018’de çıkış yapacak.