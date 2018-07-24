NBA 2K19'un Oynanış Videosu Sızdırıldı

NBA 2K19'un ilk oynanış videosu sızdırıldı. Sızdırılan oynanış videosunda NBA 2K19 için yapılan birkaç iyileştirme göz önüne serilmiş.

Basketbol oyunlarında devrim yaparak NBA Live serisini ekarte eden NBA 2K serisi uzun yıllardır tahtın lideri konumunda. 2K Sports'un NBA Live serisini saf dışı bırakması EA Games'i yeni bir NBA Live oyunu yapmamaya itmişti. Basketbol oyunlarında tek başına kalan NBA 2K serisi, oyunlarını bir hayli salmıştı. Her yıl çıkan oyunlar sadece kadro güncellemesiyle karşımıza gelmeye başlamıştı. Bu durum NBA Live 18'in çıkışına kadar sürdü. Güçlü bir rakibin karşılarında olduğunu gören 2K Sports, NBA 2K18 için güzel iyileştirmeler yapmıştı. Şimdi ise sırada serinin yeni oyunu NBA 2K19 var. NBA Live 19'un özenle hazırlandığını düşündüğümüzde 2K Sports'un yarıştan geri kalmaması için dikkat çekici güncellemeler yapması gerekiyor.

NBA 2K19 için sızdırılan oynanış videosunda birkaç iyileştirme gözümüze çarptı. Videodan anladığımız kadarıyla artık içeriye giriş yapıp turnike attığımızda bile atış metresi bulunacak. Bu atış metresine göre attığımız turnike başarı oranıyla tetiklenecek. Ayrıca top sürdüğümüzde bir tuş ile aniden durdurup başka hareket yapabileceğiz. Bu özellik özellikle Kyrie Irving gibi top sürme yeteneği yüksek olan oyuncular için çok etkili olacak. NBA 2K19'da savunma daha etkilli bir şekilde kullanılacak. Gerçekliğin daha etkili olması için top çalma hareketleri daha da iyileştirilmiş.

NBA 2K18, 11 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One platformları için raflardaki yerini alacak.