NBA 2K20, Kobe Bryant'ın Ölümünü Unutmadı!

Dünyaca ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybetti. Yaşanılanların ardından basketbol oyunu olan NBA 2K20'nin girişine Kobe Bryant'ın resmi eklendi.

41 yaşındaki NBA efsanesi Kobe Bryant, dün Kaliforniya'nın Calabasas kentinde helikopter kazası geçirdi. Helikopter yoğun sis sonucu dağa çarpı ve yere düştü. Bir anda alev almaya başlayan helikopterden sağ kurtulan malesef olmadı. Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria'nın da helikopterde olduğu açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından Kobe Bryant'ın hayranları şok oldu ve hüzne boğuldu.

NBA 2K20 de Kobe Bryant'ı unutmadı ve oyunun giriş ekranına Kobe Bryant'ın resmini ekledi. Oyunu oynayan kullanıcılar Twitter hesapları üzerinden NBA 2K20'de övgü yağdırdı. Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi Twitter'ın Dünya gündemine girdi.

A very respectful tribute to Kobe Bryant can be seen when loading up 2K pic.twitter.com/FLKK7McELW