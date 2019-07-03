NBA 2K20'nin Kapak Yıldızları ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Dünyanın dört bir yanındaki basketbol tutkunları, NBA 2K20 için nefeslerini tutmuş bir halde bekliyor. Amerikalı video oyunu yayıncısı 2K Sports, NBA 2K20’den paylaştığı fragman ile oyunun çıkış tarihini resmen duyurdu.

18 yıldır en çok satan NBA oyun serisinin yeni oyunu olan NBA 2K20, birçok sürprizle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

2K Sports tarafından paylaşılan fragman, sadece oyunun ne zaman yayınlanacağını değil, aynı zamanda kapak yıldızlarının da hangi oyuncular olacağını gösteriyor.

Fenomen serinin yeni halkası, PlayStation 4, Xbox One, Windows PC ve Nintendo Switch platformları için 6 Eylül’de çıkacak. NBA 2K20’nın Standart sürümü 59,99 dolar, Deluxe sürümü 79,99 dolar ve Legend sürümü ise 99.99 dolar olacak.

Oyunun Standart ve Deluxe versiyonlarının kapağında, geçtiğimiz haftalarda Los Angeles Lakers'a takas olan yıldız pivot Anthony Davis yer alacak. Üç kez NBA şampiyonu olan ve 12 kez NBA All-Star takımına seçilen Miami Heat efsanesi Dwyane Wade ise Legend sürümünün kapağını süsleyecek.

“NBA 2K20’nin yüzü olarak seçilmek benim için büyük anlam ifade ediyor” diyen Davis, oyuncuların dünyanın en iyi spor simülasyonunu deneyimleyecekleri için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Geride bıraktığımız sezon basketbola veda eden Wade ise “Hayatımın 16 yılını en üst seviyede sevdiğim bu oyunu oynayarak geçirdiğim için çok mutluyum. NBA’e katıldığımdan beri yükseldiğim kariyer basamaklarını, NBA 2K’nın Legend sürümünün kapak yıldızı olarak taçlandırmak bana büyük gurur verdi” ifadelerini kullandı.

NBA 2K20’nin fragmanında yalnızca Kevin Durant ve LeBron James gibi süperstarların görüntüleri yok. Aynı zamanda WNBA takımlarından Las Vegas Aces’ta oynayan A'ja Wilson'ı da görüyoruz. Bu da, NBA 2K20’nin WNBA oyuncularına sahip olan ilk NBA oyunu olacağı anlamına geliyor.

NBA 2K20, PlayStation 4, Xbox One, Windows PC ve Nintendo Switch için 6 Eylül’de piyasaya çıkacak.