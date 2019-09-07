NBA 2K20 Satışa Sunuldu! Yeni Neler Var?

Basketbol severlerin en beğendiği oyun serisi olan NBA 2K'nın yeni sürümü NBA 2K20 satışa sunuldu. 2K Games tarafından Windows ve konsollara geliştirilen yapımın yenilenen Neighborhood modu ise dikkat çekiyor.

Önceki oyuna göre daha gelişmiş kontrollere ve gerçekci yüzlere sahip olan NBA 2K20 yine oyun modları, oyuncu kontrolleri ve özelleştirme seçenekleriyle ön planda. Bu yılki myCareer modunda LeBron James ve SpringHill Entertainment'le birlikte çalışan geliştirici, hikaye bölümünde ise Idris Elba, Rosario Dawson gibi ünlü isimleri karakterimizle buluşturuyor.

Ayrıca yine bu seneki NBA yapımında kart toplayıcısını yenileyen ve ödüllerle kullanıcıları tatmin etmek isteyen NBA 2K20'de günlük hedefler, kart seviye sistemi, süreli etkinliklerle birlikte MyTEAM eğlenceli bir hale geliyor. Aynı zamanda NBA 2K20'ye özel olarak 12 WNBA takımının ve oyuncularının tamamı, Play Now ve Season modlarında oynanabilir durumda.

NBA 2K20'de göreceğimiz yenilenen Neighborhood modunda daha fazla rekabet yarışmalarına katılabilir, Show-Off Stick animasyonlarını deneyebilir ve daha önce görülmemiş özel ekipmanları elde edebilirsiniz.

Bu seneki kapak tasarımında Anthony Davis’e ve Dwyane Wade'e yer veren 2K Games, yeni NBA 2K20'nin normal versiyonunu 249 lira, NBA 2K20 Digital Deluxe sürümünü 239 lira ve NBA 2K20 Legend Edition'ı ise 399 lira olarak belirlemiş.