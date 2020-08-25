NBA 2K21 Demo Çıktı, Hemen İndirin!

2K Games, NBA2K21 demosunu PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayınladı. NBA2K21 demosu oyunculara aralarında yakın zamanda kaybettiğimiz efsane isim Kobe Bryant’lı Lakers’ın da olduğu dört farklı takımla oynama şansı veriyor. Demo ayrıca oyunculara yenilenen atış sistemi dahil olmak üzere bu sezon oyuna gelen bazı yeni eklemeleri deneme şansını veriyor.

NBA 2K21 Demo Oynanış Detayları

2K Games, oyuncuları PC ve konsollarda oynanabilen en popüler basketbol oyunu NBA 2K’nın yeni sezonuna davet ediyor. NBA2K21 demosu PS4, Xbox One ve Nintendo Switch kullanıcıları için indirilmeye açıldı.

Demoda oyuncular, Kobe Bryant ve All-Time Lakers, Bill Russell ve All-Time Celtics, Giannis Antetokounmpo ve Milwaukee Bucks veya Kawhi Leonard ve Los Angeles Clippers takımları arasından seçim yapabiliyor. Yani oyuncular hem eski efsane isimlerle hem de yenilerle oynama şansı buluyor. Demoda oyuncular oyuncu yaratma (MyPLAYER Build) özelliğine göz atmalarına da izin veriyor. Bu mod oyuncuların yaratımlarının pozisyonunu ve niteliklerini seçmelerine izin veriyor ve bu yıl oyuna dahil edilen yeni seçenekler var. Demoda yaratılan oyuncuların tam sürüme aktarabileceği de belirtildi.

Current Gen Demo is live #NBA2K21



🎮 Play with 4 teams

📊 Build your MyPLAYER

🤯 Experience 2K21 gameplay innovations pic.twitter.com/OocqUlvw2g — NBA 2K21 (@NBA2K) August 24, 2020

2K Games’e göre bu yılki oyun oyuncu istatistiklerine biraz farklı bir yaklaşım getirecek. 2020-21 sezonunun gecikmesi nedeniyle 2K Games, istatistiklerin doğru bir şekilde yansıtıldığından emin olmak için oyuncu istatistiklerini mevcut sezonun sonuna kadar güncellemek için bekleyecek. Bu, NBA 2K21’in yeni nesil sürümlerinin çıkış yapmasıyla gerçekleşebilir. Yeni nesil sürüm PlayStation 5 ve Xbox Series X ile birlikte çıkış yapacak.