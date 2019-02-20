NBA, Akıllı Forma Konseptini Tanıttı

Etrafımızdaki hemen her şeyin dijitalleştiği bir dünyada, formaların da bundan nasibini almaması beklenemezdi. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi, ya da bilinen ismiyle NBA, üzerindeki yazı ve sayıların akıllı telefonlar vasıtasıyla değiştirilebildiği yeni formasını tanıttı.

Tüm dünyanın dört gözle beklediği All Star Hafta Sonu organizasyonu, her yıl olduğu gibi müthiş anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen maçlar ve yarışmalar, yine basketbolseverleri uykusuz gecelere mahkum etti. Peki, değdi mi? Kesinlikle!

NBA yönetimi, bu görkemli organizasyon sırasında gerçekleşen All Star Teknoloji Zirvesi’nde akıllı forma konseptini görücüye çıkardı.

NBA Komiseri Adam Silver tarafından tanıtılan forma, akıllı telefonlar yardımıyla kontrol edilebiliyor. Akıllı formanın üzerindeki yazılar ve sayılar, geleneksel formalardan farklı olarak dijital olarak değiştirilebiliyorlar.

Akıllı formaya dair bildiklerimiz şimdilik bunlardan ibaret. Dolayısıyla ürünün NBA’in resmi forma sponsoru olan Nike tarafından mı geliştirildiği ya da başka bir marka tarafından da mı tasarlandığı henüz belli değil.

Silver, formanın ne zaman satışa çıkacağı hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.