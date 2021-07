NBA Koçu, Android Kullanan Oyuncu Yüzünden Takımı Cezalandırdı

NBA'deki Android cezası sosyal medyanın gündeminde. NBA baş antrenörü Jason Kidd, bir oyuncu Android telefonla grup sohbetini bozduğu için takımını cezalandırdı. Baskebolcu Thon Maker'ın Android'i, diğer oyuncuların ise iPhone'ları vardı ve bu da grup sohbeti sırasında bazı sorunlara yol açtı.

Dallas Mavericks Baş Antrenörü Jason Kidd, takımındaki Android kullanıcılarına müsamaha göstermeyecek.

Mirin Fader'ın yakında çıkacak olan "Giannis: The Improbable Rise of an NBA MVP" isimli kitabındaki bir alıntıya göre Kidd, Bucks baş antrenörü olarak görev yaptığı süre boyunca bir oyuncunun Android telefonu olduğu için tüm Milwaukee Bucks takımını cezalandırdı.

Fader, Kidd'in 2014-18 yılları arasında Bucks antrenörü olarak sert bir mizaca ve tek bir oyuncunun hatasından dolayı takımın geri kalanını cezalandıran ilginç bir koçluk taktiğine sahip olduğunu yazıyor. Kidd'e göre bu taktik, zihinsel odaklanmayı teşvik etmek için oyunculara psikolojik ceza verirken, oyuncuları birbirlerini sorumlu tutmaya teşvik etmek için de takıma fiziksel cezayı aşılıyor.

NBA antrenöründen ilginç Android cezası

Kidd bu taktiği, en son Ocak ayında Cleveland Cavaliers'ta oynayan eski Bucks pivotu Thon Maker'a karşı kullandı. Bucks'ın eski oyuncusu iPhone yerine Android kullanarak takımın grup sohbetinde bir hataya neden oldu ve bu durum koçu sinirlendirdi.

Kitaptan yapılan bir alıntıda, "Thon Maker'ın bir iPhone'u yoktu, bu da takımın mavi balonlu iPhone grup sohbetini mahvetti. Kidd buna kızdı ve takımı koşturdu çünkü Kidd, Maker'ın iPhone almamasının takımın birlik içinde olmadığına bir örnek olduğunu düşündü" ifadelerine yer verildi.

Kidd'in 2014-18 yılları arasında Milwaukee'deki dört yıllık görev süresi boyunca, Bucks toplamda 139-152'lik bir galibiyet elde etti ve 2017-18 sezonunun ortasında kovulmadan önce playoffların ilk turunu aşamadı. Kidd, 28 Haziran'da Dallas Mavericks'in bir sonraki baş antrenörü olarak işe alınmadan önce son iki sezonu Los Angeles Lakers'ta yardımcı antrenör olarak geçirdi.

Peki ya siz halihazırda Dallas Mavericks'in Baş Antrenörü olan Jason Kidd'in bu tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce takımın geri kalanından farklı bir işletim sistemi kullanarak grup sohbetini batıran Thon Maker hatalı mı? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın.