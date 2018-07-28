NBA Live 19'da Kadın Karakterler Yaratabileceğiz

EA Sports, NBA Live 19 için inanılmaz bir haberi tüm oyuncularıyla paylaştı. NBA Live 19'da artık kadın karakterler yaratabileceğiz.

NBA Live 19'un çıkışına çok az kala inanılmaz bir haber duyuruldu. EA Sports'un verdiği habere göre NBA Live 19 ile birlikte kadın karakterler yaratabileceğiz. Bu yarattığımıız kadın karakterlerle oyunda bulunan kariyer modunda oynayabileceğiz. Kadın karakterle oynayacağımız kariyer modu, erkek karakterle oynayacağımız kariyer moduyla aynı deneyimi sunacak.

Kadın karakter yaratırken mobil cihazlara kurulabilen bir uygulama ile kendi yüzümüzü taratıp bunu karakterimize aktarabileceğiz. Bu sayede daha gerçekçi bir karakter sunulmuş olacak. Bununla birlikte kadınlarda erkeklerde olduğu gibi takım kurup, çeşitli yarışmalarda tüm oyunculara karşı oynayabilecek.

NBA Live 19'a yapılan bu hamle kadın oyuncuları bir hayli mutlu edeceğe benziyor. Kadın oyuncuların NBA 2K19'da olmadığını hatırlatalım.

NBA Live 19, 7 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak.