NBA Live 19 Ön Siparişe Açıldı

EA Sports'un basketbol oyunu NBA Live 19'u satışa sunuldu. Oyunun PS4 ve Xbox One sürümleri ön siparişe açıldı. Oyunun ön sipariş fiyatları cep yakıyor.

Bildiğiniz üzere uzun yıllar önce basketbol oyunlarının lideri NBA Live serisiydi. 2K Sports'un basketbol oyunlarına ortak olmak istemesi bu durumu kökten değiştirdi. Electronic Arts'ın özensiz hareketleri NBA Live sersinin sonunu getirdi. Electronic Arts'ın çekilmesinden sonra basketbol oyunlarının uzun yıllar boyunca tek lideri NBA 2K serisi oldu. Ancak Electronic Arts, pes etmediğini gösterdi ve güzel bir işçilikle NBA Live 18'i tüm oyunculara sundu. Güzel bir çalışmanın ürünü olan NBA Live 18, oyunseverleri memnun etti. Şimdi ise NBA Live 18'den kat kat daha iyi yeni oyunlarını duyurdular. E3 2018 etkinliğinde dyurulan NBA Live 19, NBA 2K18'e bir hayli benzeyecek.

Kapak yıldızının Joel Embiid olduğu NBA Live 19; PS4 ve Xbox One için ön siparişe açıldı. NBA Live 19: The One Edition isimli paket PS4 için 359 TL'den, Xbox One için de 358 TL'den ön siparişe açıdı. Oyunun ön sipariş fiyatını duyunca eminim ki sizlerin de dudakları uçuklamıştır.

NBA Live 19, fiyatı yüksek tek oyun değil. Dün ön siparişe açılan Fallout 76 da 350 TL'den ön siparişe sunulmuştu. Bunun haricinde Battlefield V ve FIFA 19 da 300 TL fiyat etiketinden satışa sunulan oyunlar oldu. Aslına bakarsanız oyunların fiyatlarının bu denli yüksek olmasının en büyük sebebi euro ve doların çok yüksek olması.