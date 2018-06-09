NBA Live 19'un Çıkış Tarihi Açıklandı

NBA Live 19'un ilk tanıtım videosu E3 2018'de yayınlandı. Oyunun ilk tanıtım videosunu yayınlayan EA Games, ayrıca oyunun çıkış tarihini de açıkladı.

2K Sports'un NBA 2K serisi ile yakaladığı büyük başarı Electronic Arts'ın basketbol oyunu yapmamasına sebep olmuştu. Son olarak NBA Live 18 ile parkeye göre dönen ekip, başarılı bir iş çıkarmıştı. Grafiksel olarak başarılı bir iş çıkarmıştı oyunseverleri heyecanlandırmayı başarmıştı. Her ne kadar başarılı bir yapımla geri dönseler de NBA 2K18'in başarısına yetişmek için daha fazla çalışmaları gerekiyordu.

Bildiğiniz üzere NBA 2K18 ile birlikte MyCareer modu daha da aktif bir hale geldi. Oyuncular kendi karakterlerini yaratıp seçtikleri NBA takımında başarı göstererek karakterlerini geliştirebiliyorlar. Oyuncular geliştirdikleri karakterleri ile NBA 2K18 oyuncularına karşı mücadele edebiliyorlar. Oyunda diğer NBA 2K18 oyuncularına karşı ister bireysel, isterseniz de takım kurarak mücadele edebiliyor. NBA Live 19'in ilk videosunda da bu özellik üzerinde durulmuş.

NBA Live 19'da da kendi karakterimizi yaratıp NBA'de performans göstereceğiz. Daha sonrasında karakterimizi güçlendirerek diğer oyunculara veya takımlara karşı oynayabileceğiz.

NBA Live 19, 7 Eylül'de çıkış yapacak.