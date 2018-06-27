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NBA Live 19'un Kapak Yıldızı Belli Oldu

NBA Live 19'un Kapak Yıldızı Belli Oldu
Oğuzhan Arslan
Oğuzhan Arslan - | Oyun
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İlk olarak E3 2018'de tanıtılan NBA Live 19'un kapak yıldızı açıklandı. NBA Live 19'un kapağını Philadelphia 76ers'ın genç pivotu süsleyecek.

Serinin son üyesi NBA Live 18 geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmıştı. Eski oyunlarına nazaran daha iyi bir işçilik çıkaran geliştirici firma, basketbol oyunlarında lider olabilmek için NBA Live 18'in çok üzerinde bir oyun çıkarması gerektiğini anladı. E3 2018 etkinliğinde NBA Live 19 için kısa bir video yayınlanmıştı. Yayınlanan videoda NBA 2K18'e benzer MyCareer modu yapıldığını görmüştük. Anlaşılan EA Sports, daha iyi bir NBA Live 19 için kolları sıvamış.

EA Sports resmi Twitter hesabı üzerinden oyunun kapak yıldızı açıklandı. NBA Live 19'un kapak yıldızı Philadelphia 76ers'ın genç pivotu oldu. 24 yaşındaki genç NBA yıldızı Joel Embiid, 2014 yılında 3. sıradan seçilmişti. 

NBA Live 19, 7 Eylül'de PC, PS4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

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