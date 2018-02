NBA Maçı Sırasında Sahada God of War Videosu Gösterildi

Yaklaşık bir ay sonra piyasaya sürülecek olan yeni God of War için reklam faaliyetlerini hızlandıran Sony, San Antonio Spurs ile Golden State Warriors arasında oynanan NBA maçının devre arasında, parke üzerinde yeni God of War fragmanını gösterdi.

PlayStation markasının en beğenilen serilerinden bir tanesi olan God of War, ilk olarak 2005 yılında piyasaya sürülmüştü. Yunan mitolojisini konu alan ve oyunculara sunduğu sağlam aksiyonla gelmiş geçmiş en iyi hack-and-slash oyunlarından birkaç tanesinin ortaya çıkmasına vesile olan seri, 2013 yılında çıkan God of War: Ascension isimli yapımla Yunan mitolojisine noktayı koymuştu.

Serinin hayranları Ascension sonrasında God of War'un akıbetini merak ederlerken, Santa Monica ve Sony beklenmedik bir duyuru yaparak, sadece God of War adını alan ve Norse mitolojisini anlatacak yeni oyunlarını tanıtmışlardı. Bildiğimiz o eski God of War oyunlarından biraz olsun ayrılan, farklı kamera açısı ve oynanış dinamikleriyle kendine has bir yol edinen yeni oyun için ilginç bir tanıtım yapıldı.

San Antonio Spurs ile Golden State Warriors arasında oynanan NBA maçının devre arası geldiğinde, maçın oynandığı mekanda bütün ışıklar söndürülerek, dikkatler parkeye çevrildi ve sekiz DLP (Digital Light Processing) projektörün kullanıldığı gösteriyle War on the Floor adı verilen bir video oynatıldı. İşte o heyecan verici tanıtımın tamamı: