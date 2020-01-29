Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye depremde evleri zarar gören vatandaşlara yardım ettti. 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 45 kişi enkaz altından kurtarıldı. NBA maçında Elazığ ve Malatya için destek mesajları verildi.

NBA, Elazığ ve Malatya'yı Unutmadı

NBA'de oynanan Cleveland ile New Orleans arasında gerçekleşen basketbol maçında reklam panolarına "Elağız dualarımız sizinle" mesajı yazıldı. Basketbol potalarına ise "Malatya" yazıldı.

Cedi Osman Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Maç boyunca panolara “Elazığ dualarımız sizinle” ve potalara “Malatya” yazıp farkındalığımıza destek veren tüm @cavs organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Maç 125 - 111 Pelicans üstünlüğü ile sona erdi. Maçta toplam 24 dakika süre alan Cedi Osman 9 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Maç boyunca panolara “Elazığ dualarımız sizinle” ve potalara “Malatya” yazıp farkındalığımıza destek veren tüm @cavs organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. pic.twitter.com/Ww6ocRrSef — Cedi Osman (@cediosman) January 29, 2020

Cedi Osman geçtiğimiz günler Twitter hesabı üzerinden bir kampanya düzenlemişti. "Bu akşam oynanacağımız Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ’daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!" diyen Cedi Osman düzenlediği kampanya ile farkındalık yaratmıştı.