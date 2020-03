NBA Maçları Koronavirüs Sebebiyle Süresiz Ertelendi

NBA yönetimi yaptığı açıklama ile ligde oynanan maçları ikinci bir açıklamaya kadar süresiz olarak ertelediğini duyurdu. Dün gece saatlerinde Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert'in koronavirüs COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hızlı bir karar alan yönetim, maçları tamamen ertelediğini açıkladı. Ulusal Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, "koronavirüs pandemisine karşı atılacak adımları tartışmak üzere maçları süresiz olarak erteledik" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgını gün geçtikçe hızını yükseltiyordu. Özellikle New York ve Washington D.C. bölgesi tehlike altına girerken, dün hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Oklahama City Thunder - Utah Jazz maçındna önce, Utah oyuncularından Rudy Gobert'in COVID-19 testi pozitif sonuçlandı. Bunun üzerine maçı hemen iptal eden NBA yönetimi, maçın hemen ardından ligi de erteleme kararı aldı.

Erteleme kararının alındığı anlar ise kameralarla kaydediliyordu. Yetkililer aldıkları haberden sonra takım yöneticileri, stadyum yetkilileri ve güvenlik görevlileri ile yaptıkları konuşmaların ardından, stadı boşaltma kararı aldılar. Kararı stadyumun sunucu seyircilere duyururken, "öngörülemeyen bir sebep dolayısıyla" maçın ertelendiğini belirtti ve seyircilerin hepsinin "güvende" olduğunu yineledi. Buna rağmen seyircilerden tepkiler eksik olmadı.

Breaking: The Thunder-Jazz game has been postponed to a later date, per the NBA. pic.twitter.com/4z8liN5Kra

Utah ve Oklahama arasında maçın ertelenmesinden sonra New Orleans Pelicans ile Sacramento Kings arasında oynanması planlanan maç da son dakikada ertelenmek durumunda kaldı. Maçların akıbetinin ise önümüzdeki günlerde tekrar ele alınacağı söylendi.

İşin kara mizah tarafı ise Rudy Gobert'in virüs ile dalga geçmesiydi. Bu hafta başında maç öncesi röportajına katılan Gobert, masada duran bütün mikrofonlara ve ses kayıt cihazlarına dokunarak, gazetecilere sözde şaka yapmıştı.

Oyuncunun virüs testinin pozitif çıkmasının ardından ABD'li sosyal medya kullanıcılarının en fazla paylaştığı videoların başında ise Gobert'in bu manasız şakası geldi.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.



Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi