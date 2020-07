NBA, Microsoft Teams ile Taraftarları Tribüne Yansıtacak

COVID-19 nedeniyle Mart ayında askıya alındıktan sonra 30 Temmuz'da sezonu yeniden başlatacağını duyuran NBA, maç sırasında 300'den fazla taraftarın sahasını yansıtmak için Microsoft Teams kullanacağını açıkladı.

NBA, Microsoft Teams ile yaptığı anlaşma dahilinde maçlara 17 inçlik dev ekranlarda taraftarları yansıtacak. B u yeni girişimin oyuncuların enerjisini ve desteğini hissetmelerini de sağlayacağını belirten NBA, oyuncuların profesyonel kariyerlerinde her zaman taraftarlara karşı oynadığını dile getirdi.

Starting on July 30th, the @NBA will outfit each game court with 17-foot-tall LED screens that wrap three sides of the court. pic.twitter.com/GBYJP0Jwws