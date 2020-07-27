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NBA, Microsoft Teams ile Taraftarları Tribüne Yansıtacak

NBA, Microsoft Teams ile yaptığı anlaşma dahilinde 17 inçlik ekranlarda taraftarları tribüne yansıtacak. İşte NBA, Microsoft Teams anlaşma detayı.

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

COVID-19 nedeniyle Mart ayında askıya alındıktan sonra 30 Temmuz'da sezonu yeniden başlatacağını duyuran NBA, maç sırasında 300'den fazla taraftarın sahasını yansıtmak için Microsoft Teams kullanacağını açıkladı.

NBA, Microsoft Teams ile yaptığı anlaşma dahilinde maçlara 17 inçlik dev ekranlarda taraftarları yansıtacak. Bu yeni girişimin oyuncuların enerjisini ve desteğini hissetmelerini de sağlayacağını belirten NBA, oyuncuların profesyonel kariyerlerinde her zaman taraftarlara karşı oynadığını dile getirdi.

NBA'den taraftarlar için Sanal Tezahürat

NBA ayrıca tüm izleyicilerin arenadaki görsel efektlerini “sanal tezahürat” yoluyla etkileyebileceğini aktardı. NBA bu sanal tezahüratı grafik ve animasyonla ekrana yerleştireceğini belirtti. NBA taraftarları aynı zamanda takımlarını ekrandan desteklemek için NBA uygulamasını veya Twitter'dan hashtag atmayı deneyebilecek.

NBA'in yeni nesil televizyon yayın kuruluşu başkanı Sara ZuckertMicrosoft Teams ve diğer teknoloji ortaklarıyla dev ekrandan taraftar yansıtma üzerinde çalıştıklarını ve taraftar desteğini yeni bir deneyimle sunmaktan heyecan duyduklarını söyledi.

"Taraftarlarının birbirleriyle etkileşimini ve sezonun bu eşsiz ve zorlu koşullarında yeniden topluluk hissini korumak, NBA taraftarlarına keyifli ve sürükleyici bir deneyim yaratmayı hedefliyoruz"

ETİKETLER: microsoft nba

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