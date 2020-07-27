NBA, Microsoft Teams ile Taraftarları Tribüne Yansıtacak

COVID-19 nedeniyle Mart ayında askıya alındıktan sonra 30 Temmuz'da sezonu yeniden başlatacağını duyuran NBA, maç sırasında 300'den fazla taraftarın sahasını yansıtmak için Microsoft Teams kullanacağını açıkladı.

NBA, Microsoft Teams ile yaptığı anlaşma dahilinde maçlara 17 inçlik dev ekranlarda taraftarları yansıtacak. B u yeni girişimin oyuncuların enerjisini ve desteğini hissetmelerini de sağlayacağını belirten NBA, oyuncuların profesyonel kariyerlerinde her zaman taraftarlara karşı oynadığını dile getirdi.

Starting on July 30th, the @NBA will outfit each game court with 17-foot-tall LED screens that wrap three sides of the court. pic.twitter.com/GBYJP0Jwws — Microsoft (@Microsoft) July 24, 2020

NBA'den taraftarlar için Sanal Tezahürat

NBA ayrıca tüm izleyicilerin arenadaki görsel efektlerini “sanal tezahürat” yoluyla etkileyebileceğini aktardı. NBA bu sanal tezahüratı grafik ve animasyonla ekrana yerleştireceğini belirtti. NBA taraftarları aynı zamanda takımlarını ekrandan desteklemek için NBA uygulamasını veya Twitter'dan hashtag atmayı deneyebilecek.

NBA'in yeni nesil televizyon yayın kuruluşu başkanı Sara Zuckert, Microsoft Teams ve diğer teknoloji ortaklarıyla dev ekrandan taraftar yansıtma üzerinde çalıştıklarını ve taraftar desteğini yeni bir deneyimle sunmaktan heyecan duyduklarını söyledi.

"Taraftarlarının birbirleriyle etkileşimini ve sezonun bu eşsiz ve zorlu koşullarında yeniden topluluk hissini korumak, NBA taraftarlarına keyifli ve sürükleyici bir deneyim yaratmayı hedefliyoruz"