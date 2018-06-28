NBA Takımlarından Sacramento Kings Kripto Para Madenciliği Yapacak

NBA takımlarından Sacramento Kings, kripto para madencilerinin dünyasına adım atmaya hazırlanıyor.

Daha önce de pek çok yenilikçi projeye imza atan Sacramento Kings, bu sefer de son dönemin popüler alanlarından kripto para madenciliğine giriş yapacak.

Kings taraftarları, halihazırda takımlarının lisanslı ürünlerini satın alırken Bitcoin üzerinden ödeme yapabiliyor. Kripto para birimlerini resmi olarak tanıyan ilk spor takımı olan Kings, maçlarını oynadığı Golden 1 Center’a kuracağı veri merkezi ile Ethereum kazacak.

Teknoloji dostu takım, kripto para madenciliği için cihazlar üreten MiningStore.com ve “MiningforGoog” adlı yardım kuruluşu gerçekleştireceği çalışma sonucunda Sacramento’da yaşayan vatandaşların eğitim ve sağlık olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayacak. Çalışma ile öncelikli olarak şehirdeki siyahi vatandaşların sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

İlgi çeken girişimle ilgili açıklamalarda bulunan Sacramento Kings başkanı Vivek Ranadive, teknolojinin dünyanın karmaşık sorunlarına yenilikçi çözümler bulmasıyla anlam kazandığını söyledi. MiningForGood vakfı ile tüm dünya toplumlarının dönüşümünde ilham kaynağı olmak istediklerini belirten Vivek, “Hayata geçirdiğimiz proje, yalnızca şehirdeki işgücünün gelişmesini ya da insanların daha iyi eğitim almasını sağlamayacak. Aynı zamanda dünyadaki başka toplumlara da ilham kaynağı olacak” ifadelerini kullandı.

2014 yılında Bitcoin'i kabul eden ilk spor takımı olan Kings, taraftarların Bitcoin üzerinden lisanslı ürün ve maç bileti almalarına imkan tanıyor.