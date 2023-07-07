NBA2K24'ün Çıkış Tarihi Açıklandı!

Kaliforniya merkezli oyun geliştirici Visual Concepts, NBA 2K24'ü Xbox Series, Switch, PlayStation 4, PC, Xbox One ve PlayStation 5 için resmi olarak duyurdu. 8 Eylül'de piyasaya sürülecek NBA 2K24, PlayStation 5 ile Xbox Series arasında çapraz oyun uyumluluğuna sahip olacak

Dünyanın en iyi basketbol ligi olarak bilinen NBA ligini dijitale döken oyun şirketi, oyunun başrolüne Kobe Bryant’ı koydu. Kariyerinde 18 kez All-Star, beş kez NBA Şampiyonu, iki kez Final MVP'si, iki kez Olimpiyat Altın Madalyası bulunan olan Kobe Bryant, hem NBA 2k24 Kobe Bryant hem de Black Mamba sürümlerinde kapak görselinde yer aldı.

Visual Concepts başkanı Greg Thomas, basın açıklamasında, " NBA 2K'nın 25. yılını Kobe Bryant ile kutlarken, onun mirasını ve basketbol oyunu üzerindeki etkisini anıyoruz. Serinin tarihine damgasını vururken, NBA 2K24 aynı zamanda teknolojide yenilikçi bir sıçrama ve çapraz oynama gibi topluluğun talep ettiği özelliklerin sunulması için geleceğe bakıyor." ifadelerini kullandı.

NBA 2K24 3 Farklı Sürüme Sahip Olacak

25. Yıldönümü Sürümü

Fiyat: 149,99 $

Kullanılabilirlik: 10 Eylül'e kadar

Platformlar: PlayStation 5, Xbox Serisi, PlayStation 4, Xbox One, PC

İçerik: Çift nesil erişim – Aynı konsol ailesindeki her konsol neslinde oyunun bir sürümünü sağlar. Take Two sayesinde 12 aylık NBA League Pass aboneliği 7 - 17 Temmuz arasında geçerli Yaz Ligi Ön Sipariş Bonusu Aşağıdakiler dahil olmak üzere 100.000 Sanal Para Birimi ve MyTEAM içeriği: 50K MyTEAM Puanı Ruby Kapak Yıldızı Kobe Bryant “Rookie Card” Yepyeni 2K24 Seçenek Paketi Kutusu Bir adet 10'lu Kutu MyTEAM Promosyon Paketi Kobe Bryant Cover Star Sapphire Card (24 dönem) Bir Elmas Ayakkabı Bir Ruby Koçu İki Saatlik Çift XP Jetonu Aşağıdakiler dahil olmak üzere MyCAREER içeriği: 15x 3 tür Gatorade Takviyesi Kol Kollukları 4x MyCAREER Tişörtleri Sırt çantası 15x 6 tür MyCAREER Beceri Artışı İki Saatlik Çift XP Jetonu Elektrikli Kaykay Black Mamba MyPLAYER Kapsülü şunları içerir: Mor Oversize T-Shirt Sarı tişört siyah kol Kobe Oyuncu Paneli



Kara Mamba Sürümü

Fiyat: 99,99 $

Platformlar: PlayStation 5, Xbox Serisi, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC

İçerik: Çift nesil erişim – Aynı konsol ailesindeki her konsol neslinde oyunun bir sürümünü sağlar. Aşağıdakiler dahil olmak üzere 100.000 Sanal Para Birimi ve MyTEAM içeriği: Bir adet 10'lu Kutu MyTEAM Promosyon Paketi Kobe Bryant Cover Star Sapphire Card (24 dönem) Yepyeni 2K24 Seçenek Paketi Kutusu Bir Elmas Ayakkabı 15K MyTEAM Puanı Bir Ruby Koçu İki Saatlik Çift XP Jetonu Aşağıdakiler dahil olmak üzere MyCAREER içeriği: 10x üç tür Gatorade Takviyesi İki Saatlik Çift XP Jetonu 10x altı tür MyCAREER Beceri Artışı; 4x MyCAREER Tişörtleri Elektrikli Kaykay Sırt çantası Kol Kollukları



Kobe Bryant Sürümü