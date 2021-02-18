Neandertallerin Kullandığı Teknoloji Bilim Dünyasını Şaşırttı!

Neandertallerin kullandığı teknoloji ile modern insanların kullandığı günümüzde Nubian Levallois teknolojisini kullandığı ortaya çıktı. Arkeologlar Batı Şeria'daki bir mağarada homo sapienslerin kullandığı teknolojiyle yapılmış bir çocuk dişi keşfetmişti. Bu dişin naendertallere ait olduğu öğrenildi. Bu ipucu bizi naendertallerin de modern insanların kullandığı tekniği kullanmış olduğuna götürüyor.

Neandertallerin Kullandığı Teknolojiyi Modern İnsanlar da Kullanıyor

Arkeologlar, geçmişte Batı Şeria'da yer alan bir mağarada homo sapiens teknolojisi ile yapılmış bir çocuk dişi keşfetmişti. Bu dişin son yapılan araştırmalarla birlikte bir naendertale ait olduğu ortaya çıktı.

Nubian Levallois teknolojisi olarak bilinen bu teknoloji, taş aletlerinin oldukça gelişmiş bir şekilde yontulmasını sağlıyor. Bilim insanlarının son araştırmasına kadar bu teknolojinin kullanıldığı bir alet bulunulduğunda orada bir homo sapiensin yani modern insanın yaşadığı düşünülüyordu çünkü bu tür bir teknolojinin sadece modern insanlar tarafından kullanıldığı zannediliyordu.

Pazartesü günü bilim dergisi Nature'da yayımlanan bir araştırma, bu durumu büyük ölçüde değiştirdi. Araştırma ile seneler önce Shukbah Mağarası'nda bulunan ve kime ait olduğu tespit edilemeyen dişin naendertal dişi olduğunu doğrulandı.

Araştırmanın yazarlarından ve Max Planck Enstitü'sünden James Blinkhorn, mağaranın "Katman D" adı verilen bölümünde yine bir neandertale ait olduğu saptanan bir kürek kemiği parçası bulduklarını belirtti.

Blinkhorn, konu hakkındaki açıklamasında, "Dişin kaç yıllık olduğunu gösteren doğrudan kanıt yok ama yaban hayatına ait kalıntılar 70 bin yıl öncesine işaret ediyor. Bu da yaklaşık neandertallerin 70 bin yıl önce Levant'ta bulunduğu bilgisiyle tutarlı" sözlerini kullandı.

Haaretz'e konuşan diğer uzmanlar, tek bir dişten yola çıkarak hominin türü tanımlamanın oldukça zor hatta imkansız olduğunu söyledi. Blinkhorn ise bu dişin naendertallerle bir bağlantısının olduğundan son derece emin olduklarını dile getirdi.

Blinkhorn, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: