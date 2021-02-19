Neden Bazı Kişiler Soğuğa Karşı Daha Dayanıklı? İşte Cevabı

Havaların gerçekten de keskin bir şekilde soğuduğu şu dönemlerde, soğuğun herkese aynı şekilde etki etmediğini fark etmiş olabilirsiniz. Peki ama neden bazı kişiler soğuğa karşı daha dayanıklı ve onları özel kılan şey ne? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Soğuğa Dayanıklı İnsanların Sırrı Ne?

Merak ettiğiniz bu soruya cevap verebilmek için tarihsel süreçte biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Yaklaşık seksen bin yıl kadar.

Bundan yaklaşık seksen bin yıl önce Afrika'dan dünyanın geri kalanına yayılan Homo sapiensler, yolculukları sırasında alışkın olmadıkları boyutta iklim değişiklikleri ve zor iklim şartları ile karşılaştı. Tabii bu süreçte evrimsel süreç, farklı iklim tiplerine farklı tepkiler gösterdi.

Bilim insanları tarafından yapılan ve American Journal of Human Genetics isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre soğuk havalara karşı dayanıklı olan insanların sırrı, kas liflerinde yer alan alpha-aktinin-3 proteinin eksikliğinde yatıyor.

Litvanya Spor Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen bu araştırmaya göre söz konusu protein, her beş kişiden birinde bulunmuyor. Başka bir deyişle bu da her beş kişiden birinin, soğuk havalara karşı üst seviyede dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Eğer verileri dünya geneline yaymak istersek, şu anda yaşamakta olan yaklaşık 1,5 milyar insanda alpha-aktinin-3 proteini bulunmuyor. Bu da bazı insanların soğuk havalara karşı neden bu kadar dirençli olduğunu anlamamızda önemli bir kilit anahtar rolü oynuyor.

Araştırmada görev alan Hakan Westerblad, konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Yavaş kasılma lifleri etkili bir şekilde ısı üretir. Öte taraftan alpha-aktinin-3 proteini eksikliği yaşayanlar soğuğa maruz kaldıklarında titremezler. Bunun yerine kas tonuslarını artırarak enerjilerini korurlar." ifadelerini kullandı.

Peki siz yapılan bu araştırma ve sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz soğuk havalara karşı dayanıklı mısınız yoksa kolayca etkileniyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.