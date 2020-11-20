Neden Gençlere Yasak Geldi? Sağlık Bakanı Koca Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı. Bu tedbirler arasında 18-20 yaş arası gençlerin belirli saatler haricinde sokağa çıkmaması bulunuyor. Peki neden gençlere yasak geldi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neden gençlere yasak geldi sorusuna yanıt verdi. İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama.
Neden Gençlere Yasak Geldi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden neden gençlere yasak geldiğini açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
"NEDEN GENÇLER? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, biz gençler?” Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var."
NEDEN GENÇLER? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, biz gençler?” Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020
1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğanlar 13:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Çalışanlar, bu kısıtlamadan hariç tutulacak. Yeni tedbirler ve kısıtlamalar 20 Kasım 2020 Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.
Koronavirüs Kısıtlamaları Neler?
Yeni koronavirüs tedbirleri şu şekilde:
Açıklanan Kısıtlamalar ve Yasaklar
- Her hafta sonu 20:00 ve 10:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar akşam sekizden sonra, sabah ona kadar dışarı çıkamayacak. İlk uygulama 21 Kasım 2020 Cumartesi günü başlayacak.
- 65 yaş üzerindekiler 10:00 - 13:00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğanlar ise 13:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Çalışanlar, bu kısıtlamadan hariç tutulacak.
- Tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim sistemine dönecek.
- AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında çalışabilecek.
- Restoran, kafe, lokanta, pastane ve kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis sunacak.
- Restoran ve lokantalar 20:00'den sonra yalnızca telefonla ya da çevrim içi sipariş alabilecek.
- Sinemalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapanacak.
- Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.
- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.
YORUMLAR