Neden Uçaklarda Cep Telefonu Kullanılmıyor?

Çoğu kişi tarafından uçuş esnasında cep telefonu kullanımına izin verilmemesinin nedeni olarak, radyo sinyallerinin uçak kontrol mekanizmasına zara verdiği söylenir.

Peki, gerçekten de böyle midir?

Yapılan araştırmaya göre uçak içerisinde telefon kullanımına izin verilmemesinin asıl nedeni, ortaya çıkabilecek kaos ve kaostan kaynaklı oluşabilecek tehlikeler.

Konu ile ilgili uçuş görevlilerinin fikri alındı ve bir uçuş görevlisi, yolcuların uçuş esnasında cep telefonlarına odaklanmaları halinde, acil bir durum oluşursa yetkililerin yönlendirmelerine tam olarak uyamayacaklarının altını çizdi.

Bunun yanı sıra Uçuş Görevlileri Derneği sözcüsü Taylor Garland da basına göndermiş olduğu e-mailde “Uçaklarda sesli aramalara şiddetle karşıyız.” Şeklinde bir ifade kullanarak, yolcuların cep telefonları ile görüşmelerine sıcak bakmadıklarını belirtmiş oldu.

Uçuş Esnasında Cep Telefonu Kullanırsak

Havayolu endüstrisi analisti Seth Miller, yaptığı açıklamada; uçakların cep telefonlarının yaydığı sinyal göz önüne alınarak üretildiğini belirtti. Kullanılan yeni teknoloji ve yeni ekipman sayesinde artık yolcuların uçuş esnasında cep telefonu kullanımına engel teknik bir durum olmadığının da altını çizdi.

Birçok havayolu firması uçuş esnasında, yolcuların mesaj göndermek ya da metin yazmak için cep telefonlarını kullanmalarına izin veriyor. Ancak uçuş esnasında konuşulması için ne zaman izin çıkacağı merak konusu.