Need for Speed: Heat Duyuruldu, İşte İlk Detaylar!

Duyurusunu büyük bir merakla beklediğimiz yeni Need for Speed oyununun fragmanı yayınlandı. Daha önceden birçok defa duyduğumuz Need for Speed: Heat resmiyet kazandı.

Ghost Games tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan yeni oyun, 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Eğer EA Access veya Origin Access Basic aboneliğiniz varsa, 5 Kasım 2019 tarihinden itibaren on saate kadar deneme imkanınız olacak. Ek olarak Origin Access Premier abonesi olan kişiler, aynı tarihte oyuna tam erişim sağlayabilecek.

Palm City bölgesinde her bir günün iki farklı zamanında geçecek. Gündüz vakti Speedhunters Showdown oyuncuları ile rakabet ederek arabalarınızın özelleştirmesi ve geliştirmesi için kredi toplamaya çalışacakken, gece vakti ise itibar kazanmak için polislerle de mücadele etmek zorunda olacağınız yasadışı yarışlara katılacaksınız.

Oyunun standart sürümüne ek olarak bir de Deluxe Sürümü de olacak. Electronic Arts tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, oyunun standart sürümü ön-sipariş ile almanız durumunda K.S Edition Mitsubishi Lancer Evolution X başlangıç arabasına sahip olabileceksiniz.

Deluxe sürüm içeriğinde ise K.S Edition Mitsubishi Lancer Evolution X'e ek olarak onuncu seviyede açılacak olan K.S Edition BMW i8 Coupe, on dördüncü seviyede açılacak olan K.S Edition Mercedes C63 AMG Coupe ve on sekizinci seviyede açılacak olan K.S Edition Chevrolet Corvette Grand Sport arabaları ile gelecek. Bunların yanı sıra karakter özelleştirmesinde mevcut olacak dört kıyafet ve REP ve BANK ödüllerine yüzde 5 destek gibi içerikler bulunacak.

Need for Speed: Heat için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Sıradaki fragman ise GamesCom 2019 fuarı sırasında yayınlanacak.