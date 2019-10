Need for Speed: Heat için 13 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Yarış türünde ayrı bir yere sahip olan Need for Speed serisi, 2017 yılında satışa sunulmuş olan Need for Speed: Payback sonrasında bir kez daha biz oyuncular ile buluşmaya hazırlanıyor. PlayStation 4, PC (Origin) ve Xbox One için geliştirilen Need for Speed: Heat, 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Oyun dünyasının ünlü mecralarından olan IGN, daha fazla oynanış videosu görmek isteyen oyuncular için yeni bir oynanış videosu daha yayınladı.

Bu yeni video tam on üç dakika uzunluğunda ve bir noktadan başka bir noktaya gittiğiniz Sprint Race ile açılış yapılıyor. Yarışın tamamlanmasından sonra, yine polis kovalamacalarının dahil olduğu üç turluk Circuit Race etkinliği olan Golden Arrow ve Sprint Race etkinliği olan Hard Stop ekranımıza geliyor.

Son kısımda ise serbest dolaşım yapılıyor ama polis ekipleri sanki bizimle alıp veremedikleri varmış gibi burada da peşimizi bırakmıyorlar. Takip sahnelerinde dikkat çeken bir nokta ise, gerek alt kısımdaki kırmızı çubuktan gerekse de sol alt köşedeki mini haritamızdan peşimizde kaç polisin olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca destek kuvvet çağırıldığında da yine alttaki kırmızı çubuktan haberimiz oluyor.

Need for Speed: Heat oynanış olarak son iki Need for Speed oyununa çok benziyor olduğu için, bu oyunları oynamış olan oyuncuların yeni oyuna alışmak için fazla zaman harcamayacaklarını tahmin ediyoruz. Alışma dönemi kısa sürede geride kaldıktan sonra, Need for Speed: Heat'in başında oldukça keyifli zamanlar geçirilecekmiş gibi görünüyor.

Yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.