Need for Speed: Heat, İlk İnceleme Puanlarıyla Yüzleri Güldüremedi

Uzun soluklu Need for Speed serisinin bu seneki oyunu da çıkışını gerçekleştirdi. Need for Speed: Heat, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında dünya genelinde oynanabilir oldu. Ghost Games, bu sene yirmi beşinci yaşını kutlayan serinin şanına yaraşır bir oyun ile oyuncuların karşısına çıkmayı hedeflediklerini dile getirmişti. Ancak inceleme puanlarına bakılırsa pek de olmamış gibi görünüyor.

Hikayesi Palm City bölgesinde geçecek olan Need for Speed: Heat oyununda yarışlar gündüz ve gece olmak üzere ikiye ayrılıyor. Gündüz vakti yapılan yarışlarda Speedhunters Showdown oyuncuları ile rakabet edecekken, gece vakti ise itibar kazanmak için polislerle de mücadele etmek zorunda olacağınız yasadışı yarışlara katılacaksınız. Oyunda tam bir gündüz-gece geçişi yok ama dilediğiniz takdirde günün iki zamanı arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Şu an için oyunda toplamda otuz üç otomobil üreticisinden yüz yirmi yedi araba bulunuyor. Bu arabaların arasında lisans sorunu yüzünden Need for Speed: Payback oyununda yer almayan Ferrari arabaları da var.

Metacritic üzerinde PlayStation 4 ortalaması 74 / 100 olan Need for Speed: Heat için kullanıcıların bu platformda verdiği puanların ortalaması 7.4 / 10. Bu durum Xbox One platformunda 75 / 100 ve kullanıcıların puanlamalarının ortalaması 6.8 / 10 iken, PC platformunda ise şu anlık sadece kullanıcı puanlamalarının ortalaması görünüyor ve o da 5.8 / 10.

Şu ana kadar yayınlanan inceleme puanlarının tümüne aşağıdan bakabilirsiniz.

Need for Speed: Heat İnceleme Puanları