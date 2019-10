Need for Speed: Heat'in Çıkış Fragmanı Yayında

Need for Speed: Heat ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Önümüzdeki hafta Cuma günü satışa sunulacak olan oyun için bir haftadan fazla bir zaman var ama Electronic Arts ve Ghost Games beklenen fragmanı yayınladılar. Need for Speed: Heat oyununun çıkış fragmanı bizlerle.

Fragman Volvo S90 görüntüsü ile başlıyor. Yakın plan çekimlerden, kısa Palm City görüntüsünden ve gündüz yapılan yarıştan bir kesitten sonra oyundaki esas kıyametin koptuğu gece yarışlarına geçiş yapıyoruz. Bolca aksiyon sahnesi de ekranımıza geliyor. Makas hareketlerinden virajları yanlayarak almaya kadar birçok şeyi görebiliyoruz. Arada oyundaki rakibimiz ve ekip arkadaşımız olacak karakterleri ve elbette bizlere soluk aldırmayacak olan polisler de ekranımıza geliyor, ki bir sahnede yakaladığı bir yarışçıyı da polis arabasına götürüyorlardı.

Hemen her sahnede Volvo S90 gördüğümüz çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Need for Speed: Heat, 8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC (Origin) ve Xbox One için satışa sunulacak. Eğer EA Access veya Origin Access Basic abonesiyseniz, 5 Kasım 2019 tarihinde on saatlik deneme sürümüne erişim sağlayabileceksiniz. Origin Access Premier abonesi olmanız durumunda, aynı gün oyunun tam sürümüne tam sürümüne sahip olacaksınız.