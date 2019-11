Need for Speed: Heat'in Deneme Sürümü Erişime Açıldı

Eğer aktif bir EA Access veya Origin Access Basic aboneliğiniz var ise Need for Speed: Heat oyununu artık deneyebilirsiniz. Serinin yeni oyunu, Electronic Arts ve Ghost Games tarafından yapılan duyuru ile ücretli abonelik servislerine eklendi.

Bizleri bu defa hayali Palm City'ye götürecek olan Need for Speed: Heat oyununda hem gündüz hem de gece yarışlardan yarışlara gazlayacağız. Gündüz vakti yapılan yarışlarda Speedhunters Showdown oyuncuları ile rakabet edecekken, gece vakti ise itibar kazanmak için polislerle de mücadele etmek zorunda olacağınız yasadışı yarışlara katılacaksınız.

Araçlarınız için yapacağınız özelleştirme parçalarını da iki farklı şekilde elde edebileceksiniz. Normalinde seviye atlayarak ve Part Shop noktasına giderek alabilmek mümkün ama High Heat adı verilen oyun içi etkinlikleri tamamlamak gibi bir seçeneğimiz de var. Bunun için ilk beş sırada yer almak gerekiyor ama polislere yakalanmamaya veya arabanızı hurdaya çıkarmamaya dikkat edin. Yoksa bütün emeğiniz boşa gitmiş olacak.

PlayStation 4 ve Xbox One sahibiyseniz EA Access uygulaması üzerinden, PC sahibiyseniz de Origin Access Basic üzerinden Need for Speed: Heat oyununun deneme sürümüne erişim sağlayabilirsiniz. Origin Access Premier sahibiyseniz, oyunun tam sürümüne erişim hakkınızın olacağını söyleyelim.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan Need for Speed: Heat, tüm kullanıcılar için 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.