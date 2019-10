Need for Speed: Heat'in Geliştirilme Süreci Tamamlandı

Need for Speed: Payback sonrasında geliştirilen Need for Speed Heat, yakın bir zamanda PlayStation 4, PC (Origin) ve Xbox One için satışa sunulacak. Electronic Arts Topluluk Yöneticisi Ben Walke, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile yeni oyunun geliştirilme aşamasının tamamlandığını müjdeledi.

The game has gone gold, and has been sent to be made into discs. — Ben Walke (@BenWalke) 9 Ekim 2019

GamesCom 2019 öncesinde bir fragman ile duyurulan Need for Speed Heat, 8 Kasım 2019 tarihinde bizlerle olacak. Eğer EA Access veya Origin Access Basic aboneliğiniz var ise 5 Kasım 2019 tarihi itibarıyla deneme sürümüne erişim sağlayabileceksiniz. Origin Access Premier abonelerinin ise 5 Kasım 2019 tarihinde tam sürüme erişim hakkı olacak.

Serinin yeni oyunu Palm City bölgesinde her bir günün iki farklı zamanında geçecek. Gündüz vakti Speedhunters Showdown oyuncuları ile rakabet ederek arabalarınızın özelleştirmesi ve geliştirmesi için kredi toplamaya çalışacakken, gece vakti ise itibar kazanmak için polislerle de mücadele etmek zorunda olacağınız yasadışı yarışlara katılacaksınız.

Geliştirilme sürecinin tamamlandığı duyurusu sonrasında Electronic Arts Topluluk Yöneticisi Ben Walke yine Twitter hesabı üzerinden iyi yeni oynanış klibi de paylaştı.

🎵 You spin me right round, baby

Right round like a record, baby

Right round round round 🎵



🍩 delivery in #NFSHeat pic.twitter.com/EX8F2E84rp — Ben Walke (@BenWalke) 9 Ekim 2019

Feeling the heat 🔥 Gas stations have you covered 🛠️ #NFSHeat pic.twitter.com/LnxilLeyuI — Ben Walke (@BenWalke) 10 Ekim 2019

Peki bu süreçten sonra ne var? Fiziksel sürümler için seri basım aşamasına geçilmiş oldu. Ayrıca ilk gün yayınlanacak olan güncelleme için hazırlıklar yapılacak. Tabii ki önümüzdeki üç buçuk haftalık süreç tanıtımlar açısından boş geçmeyecektir. Olası yeni detaylara ek olarak yeni oynanış videoları ve fragmanlar ile karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.