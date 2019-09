Need for Speed Heat'in Geliştirme ve Özelleştirme Sisteminden Detaylar

Need for Speed serisinin yeni oyunu için geri sayım devam ederken, geliştirici stüdyo Need for Speed Heat ile ilgili yeni detayları paylaşmaya devam ediyor. Under the Hood günlük sayfası üzerinden araç geliştirmesi ve performans özelleştirmesiyle ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

Ghost Games tarafından paylaşılan detaylara bakılırsa, araç geliştirmesi Engine (Motor), Chassis (Şasi), Drivetrain (Aktarım Organları) ve Auxiliary (Yardımcı) olmak üzere dört kategoriye ayrılacak. Geliştirici stüdyo Auxiliary kategorisinin bu defa farklı bir işleve sahip olacağını söylüyor. Öyle ki pasif ve aktif geliştirmeler olarak kendi içinde ikiye ayrılacakmış. Pasif olanlar yeniden şişirilebilir lastikler ve parça olarak takılan geliştirmelere takviyede bulunan çeşitli eşyalarken aktif olanlar ise yeniden dolan NOS gibi şeyler olacak.

Hazır NOS sisteminden bahsetmişken, önceden paylaşılan bilgiyi tazelemek gerekirse bu defa NOS için strateji yapabileceksiniz. Kullandığımız motorun tipine ve sürüş stilimize göre altı küçük tüp veya bir büyük tüp şekilde kullanım seçeneklerimiz olacak ve her iki durumda da performans çeşitliliği olacak. Bu noktada, gerektiğinde motor değişikliği yapabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

Araçlarımız için yapacağımız özelleştirme parçalarını da iki farklı şekilde elde edebileceğiz. Normalinde seviye atlayarak ve Part Shop noktasına giderek alabilmek mümkün ama High Heat adı verilen oyun içi etkinlikleri tamamlamak gibi bir seçeneğimiz de var. Bunun için ilk beş sırada yer almak gerekiyor. Ne var ki bu esnada polislerin peşinize takılması gibi bir durum da söz konusu ve eğer bir etkinliği tamamladıktan sonra polisler tarafından yakalanırsanız, kazanmış olduğunuz bütün parçaları anında kaybedeceksiniz.

Need for Speed Heat, 8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Eğer EA Access veya Origins Access Basic abonesiyseniz 5 Kasım 2019 tarihinde deneme sürümüne, Origins Access Premier abonesiyseniz de tam sürümüne erişim sağlayabileceksiniz.