Need for Speed: Heat'in Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Yayıncı Electronic Arts ve geliştirici Ghost Games, Need for Speed: Heat'in sistem gereksinimlerini açıkladılar.

Origin sayfası üzerinden verilen sistem gereksinimleri detaylarına göre, Need for Speed: Heat oyununu rahat bir şekilde oynayabilmek için AMD FX-6350 veya Intel Core i5-3570 işlemcisi, 8 GB belleği ve AMD Radeon 7970 / Radeon R9 280x veya NVIDIA GeForce GTX 760 ekran kartı olan bir sistem ihtiyacınızı görecek. Ayrıca DirectX 12 zorunluluğunun olmamasının yanı sıra en aşağı 312 kbps internet bağlantınızın olması gerekiyor.

Sistem gereksinimleriyle ilgili detayların tamamı için aşağıya bakabilirsiniz.

Need for Speed: Heat En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci (AMD): FX-6350 veya muadili

İşlemci (Intel): Core i5-3570 veya muadili

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon 7970 / Radeon R9 280x veya muadili

Ekran Kartı (NVIDIA): GeForce GTX 760 veya muadili

DirectX: DirectX 11 Uyumlu ekran kartı veya muadili

Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 320 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Depolama Alanı: 50 GB

Need for Speed: Heat Önerilen Sistem Gereksinimleri