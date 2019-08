Need for Speed Heat'in Yeni Detayları ve Araba Listesi Ortaya Çıktı

GamesCom 2019 kapsamında Need for Speed Heat hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Oyun dünyasının önde gelen mecralarından IGN, Yaratıcı Yönetmen Riley Cooper ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Uzun bir röportaj sonrasında, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk. Bunlar her ne kadar seri için bir ilk olmayacak olsa da yine de karşımıza nasıl bir Need for Speed oyununun geleceğini öğrenmek açısından önemliler.

Bildiğiniz gibi Need for Speed Heat oyununda hem gündüz hem de gece yarışları olacak. Gündüz vakti yapılacak olan yarışlar yasal olacak ki bunu fragmanlarda da görmüştük. Haliyle trafikle ve polislerle uğraşmak zorunda kalmayacağız ama yine de dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü yasa ihlali yaptığınızda polisler tepenize binecekler. Gece vakti yapılacak olan yarışlar yasa dışı olacağı için polisler de haliyle daha saldırgan bir tavır takınacaklar. Takip sırasında yol barikatları kurabilecek, çivili şerit (Spike Strip) çekebilecek, helikopter ve Rhino araçları kullanabilecekler. Yakalanmanız durumunda ise Rep puanının yanı sıra o andaki Heat çarpanınız (Multiplier) doğrudan bire düşecek.

Oyunda etkinliğe göre araç seçmek gibi bir zorunluluk yok. Diğer bir deyişle, eğer kazanacağınızdan eminseniz istediğiniz etkinliğe istediğiniz arabayla katılabileceksiniz.

Need for Speed: ProStreet oyununda olduğu gibi hasar sistemi oyunda önemli bir rol oynayacak. Oyundaki her arabanın bir hasar göstergesi var ve arabanızı hurdaya çıkartmanız yüksek ihtimal olacak.

Yaratıcı Yönetmen Riley Cooper tarafından verilen bir diğer detaya göre Need for Speed Heat'te The Crew sistemi kullanılıyor ve oyuna girer girmez, dünya genelindeki oyuncuların yer aldığı geniş bir liste yerine birbirlerine karşı rekabette olan otuz iki kişilik bir gruba dahil olacaksınız. Ancak dilerseniz kendi ekibinizi oluşturabileceksiniz.

Serinin yeni oyunu da öncekiler gibi açık dünya oynanışı sunacak. Bunu duymak sizi büyük ihtimalle şaşırtmayacaktır ama yine de söyleyelim: Serbest bir şekilde dolaşırken kırabileceğiniz reklam tabelaları, toplanabilirler, belirli kısımlarda anlık Drift yarışları ve daha birçok şey sizleri bekleyecek. Benzin istasyonları da hasarlı arabanızı tamir edecekler ama bu tabii ki sınırsız olmayacak. Ayrıca Crew Trials ile ekibinizdeki diğer oyuncuların sizden önce elde ettikleri süreleri geçmeye çalışacağınız küçük etkinlikler de olacak.

Karakter özelleştirmesinin büyük bir rol oynayacağı oyunda, garajınıza girdiğinizde kendinizinkinin yanı sıra ekibinizdeki diğer üyelerin de avatarlarını görebilmeniz mümkün olacak.

Serinin bir parçası olarak NOS, Need for Speed Heat oyununda da karşımıza çıkacak ve oyuncular olarak duruma göre üç küçük veya bir büyük NOS tüpü kullanabileceğiz. Buna ek olarak, arabanıza NOS tüpünün yeniden dolumunu geliştirebilecek veya polislerle gireceğiniz etkileşimde size yardımı dokunabilecek özel parçalar takabileceksiniz.

Polis olarak oynayamayacağımız oyunda, arabamızın egzoz sesini değiştirmenin yanı sıra bir arabadaki motoru bir başka arabaya takabilmek de mümkün olacak.

Son olarak, Need for Speed Heat oyununda yer alacak olan arabaların listesi ise şöyle: