Need for Speed Heat'in Yeni Detayları ve Araba Listesi Ortaya Çıktı

GamesCom 2019 kapsamında Need for Speed Heat hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Oyun dünyasının önde gelen mecralarından IGN, Yaratıcı Yönetmen Riley Cooper ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Uzun bir röportaj sonrasında, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk. Bunlar her ne kadar seri için bir ilk olmayacak olsa da yine de karşımıza nasıl bir Need for Speed oyununun geleceğini öğrenmek açısından önemliler.
Bildiğiniz gibi Need for Speed Heat oyununda hem gündüz hem de gece yarışları olacak. Gündüz vakti yapılacak olan yarışlar yasal olacak ki bunu fragmanlarda da görmüştük. Haliyle trafikle ve polislerle uğraşmak zorunda kalmayacağız ama yine de dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü yasa ihlali yaptığınızda polisler tepenize binecekler. Gece vakti yapılacak olan yarışlar yasa dışı olacağı için polisler de haliyle daha saldırgan bir tavır takınacaklar. Takip sırasında yol barikatları kurabilecek, çivili şerit (Spike Strip) çekebilecek, helikopter ve Rhino araçları kullanabilecekler. Yakalanmanız durumunda ise Rep puanının yanı sıra o andaki Heat çarpanınız (Multiplier) doğrudan bire düşecek.
Oyunda etkinliğe göre araç seçmek gibi bir zorunluluk yok. Diğer bir deyişle, eğer kazanacağınızdan eminseniz istediğiniz etkinliğe istediğiniz arabayla katılabileceksiniz.
Need for Speed: ProStreet oyununda olduğu gibi hasar sistemi oyunda önemli bir rol oynayacak. Oyundaki her arabanın bir hasar göstergesi var ve arabanızı hurdaya çıkartmanız yüksek ihtimal olacak.
Yaratıcı Yönetmen Riley Cooper tarafından verilen bir diğer detaya göre Need for Speed Heat'te The Crew sistemi kullanılıyor ve oyuna girer girmez, dünya genelindeki oyuncuların yer aldığı geniş bir liste yerine birbirlerine karşı rekabette olan otuz iki kişilik bir gruba dahil olacaksınız. Ancak dilerseniz kendi ekibinizi oluşturabileceksiniz.
Serinin yeni oyunu da öncekiler gibi açık dünya oynanışı sunacak. Bunu duymak sizi büyük ihtimalle şaşırtmayacaktır ama yine de söyleyelim: Serbest bir şekilde dolaşırken kırabileceğiniz reklam tabelaları, toplanabilirler, belirli kısımlarda anlık Drift yarışları ve daha birçok şey sizleri bekleyecek. Benzin istasyonları da hasarlı arabanızı tamir edecekler ama bu tabii ki sınırsız olmayacak. Ayrıca Crew Trials ile ekibinizdeki diğer oyuncuların sizden önce elde ettikleri süreleri geçmeye çalışacağınız küçük etkinlikler de olacak.
Karakter özelleştirmesinin büyük bir rol oynayacağı oyunda, garajınıza girdiğinizde kendinizinkinin yanı sıra ekibinizdeki diğer üyelerin de avatarlarını görebilmeniz mümkün olacak.
Serinin bir parçası olarak NOS, Need for Speed Heat oyununda da karşımıza çıkacak ve oyuncular olarak duruma göre üç küçük veya bir büyük NOS tüpü kullanabileceğiz. Buna ek olarak, arabanıza NOS tüpünün yeniden dolumunu geliştirebilecek veya polislerle gireceğiniz etkileşimde size yardımı dokunabilecek özel parçalar takabileceksiniz.
Polis olarak oynayamayacağımız oyunda, arabamızın egzoz sesini değiştirmenin yanı sıra bir arabadaki motoru bir başka arabaya takabilmek de mümkün olacak.
Son olarak, Need for Speed Heat oyununda yer alacak olan arabaların listesi ise şöyle:
- ACURA NSX 2017
- ACURA RSX-S 2004
- ALFA ROMEO GIULIA QUADROFOGLIO 2016
- ASTON MARTIN DB5 1964
- ASTON MARTIN DB11 2017
- ASTON MARTIN VULCAN 2016
- AUDI R8 V10 PERFORMANCE COUPE 2019
- AUDI S5 SPORTBACK 2017
- BMW I8 ROADSTER 2018
- BMW Z4 M40I 2020
- BMW M4 2018
- BMW M2 COMPETITION 2019
- BMW M4 GTS 2016
- BMW M3 E46 GTR 2006
- BMW M4 CONVERTIBLE 2018
- BMW I8 COUPE 2018
- BMW M3 2006
- BMW M3 EVOLUTION II 1988
- BMW M3 2010
- BMW M5 2018
- BMW X6 M 2016
- BUICK GRAND NATIONAL 1987
- CHEVROLET CORVETTE ZR1 COUPE 2019
- CHEVROLET CORVETTE GRAND SPORT 2017
- CHEVROLET CAMARO SS 1967
- CHEVROLET COLORADO ZR2 2017
- CHEVROLET CORVETTE Z06 2013
- CHEVROLET CAMARO Z28 2014
- CHEVROLET BEL AIR 1955
- CHEVROLET C10 STEPSIDE PICKUP 1965
- DODGE CHALLENGER SRT8 201
- DODGE CHARGER 1969
- FERRARI TESTAROSSA COUPÉ 1984
- FERRARI FXX-K EVO 2018
- FERRARI 488 PISTA 2019
- FERRARI 458 SPIDER 2014
- FERRARI 458 ITALIA 2014
- FERRARI F40 1988
- FERRARI LAFERRARI 2016
- FERRARI 488 GTB 2015
- FORD F-150 RAPTOR 2016
- FORD FOCUS RS 2016
- FORD MUSTANG GT 2015
- FORD F-150 RAPTOR 2016
- FORD MUSTANG 1965
- FORD MUSTANG BOSS 302 1969
- FORD GT 2017
- FORD MUSTANG FOXBODY 1990
- HONDA S2000 2009
- HONDA NSX TYPE-R 1992
- HONDA CIVIC TYPE-R 2000
- HONDA CIVIC TYPE-R 2015
- INFINITI Q60S 2017
- JAGUAR F-TYPE R CONVERTIBLE 2019
- JAGUAR F-TYPE R COUPE 2017
- KOENIGSEGG REGERA 2016
- LAMBORGHINI COUNTACH 25TH ANNIVERSARY 1989
- LAMBORGHINI AVENTADOR SVJ COUPE 2019
- LAMBORGHINI AVENTADOR SVJ ROADSTER 2019
- LAMBORGHINI HURACAN PERFORMANTE 2018
- LAMBORGHINI HURACAN PERFORMANTE SPYDER 2018
- LAMBORGHINI AVENTADOR S 2018
- LAMBORGHINI AVENTADOR S ROADSTER 2018
- LAMBORGHINI HURACAN SPYDER 2018
- LAMBORGHINI HURACAN 2018
- LAMBORGHINI DIABLO SV 1995
- LAMBORGHINI MURCIÉLAGO SV 2010
- LAND ROVER DEFENDER 110 DOUBLE CAB PICKUP 2016
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- MAZDA MX5 2015
- MAZDA MX5 1996
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- MCLAREN P1 GTR 2015
- MCLAREN 570S SPIDER 2018
- MCLAREN P1 2015
- MCLAREN 570S 2015
- MERCEDES-AMG C63 COUPE 2018
- MERCEDES-AMG GT R 2017
- MERCEDES-AMG GT S ROADSTER 2019
- MERCEDES-AMG G63 2017
- MERCEDES-AMG GT 2015
- MERCEDES-AMG A 45 2014
- MERCURY COUGAR 1967
- MINI COUNTRYMAN JOHN COOPER WORKS 2017
- MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 2008
- MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IX 2007
- NISSAN 370Z 50TH ANNIVERSARY EDITION 2018
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