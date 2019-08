Need for Speed Heat Oynanış Videoları Yayınlandı

Need for Speed serisinin yeni oyunu Need for Speed Heat, geçtiğimiz hafta içerisinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için duyurulmuştu. GamesCom 2019 fuarının başlamasıyla birlikte ilk oynanış videosu yayınlanan oyunun demosu da basın mensuplarının beğenisine sunulmuştu. IGN ve Game Changers programına kayıtlı GameplayOnly, ikisi toplamda yirmi beş dakika olan oynanış videosu yayınladılar.

İlk olarak IGN tarafından yayınlanan video ile başlayalım. Yedi dakikalık uzunluğu olan videoda hem gündüz hem de gece yarışları gösteriliyor. Gündüz vakti yapılan yarışta Portview Circut Race isimli iki turluk bir yarışı görüyoruz. Parkurun kısa olması neticesinde fazla uzun sürmeyen yarıştaki rakiplerimiz Speedhunters Showdown yarışçıları oluyorlar.

Gece vakti yapılan yarış ise daha aksiyon dolu. Çünkü, işin içine polisler de dahil oluyorlar. Oceandrive Sprint yarışının yapıldığı ikinci kısımda, önceden paylaşılan detaylardan öğrendiğimiz gibi polis ekiplerinin ne derece saldırgan olduklarını rahatlıkla görebiliyoruz. Her ne kadar çivili şerit (Spike Strip) kullanmamış veya helikopter çağırmamış olsalar da, oyuncuyu bir an olsun rahat bırakmıyorlar.

GameplayOnly kanalında yayınlanan oynanış videosu ise on sekiz dakika uzunluğunda ve başlangıçta oyundaki özelleştirme sistemi gösteriliyor. Gerçi son iki oyundakinden çok da farklı değil ama yine de detaylı bir modifikasyon aşamasını görmek iyi oldu. Videonun devamında ise IGN tarafından yayınlanan oynanış videosundaki Portview Circut Race ve Oceandrive Sprint yarışları bir kez daha ekranımıza geliyor. Tabii ki bu defa Mercedes-AMG GT yerine Nissan GT-R Premium ile.