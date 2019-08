Need for Speed Heat'te Ganimet Kutuları Olmayacak

Need for Speed serisinin yeni oyunu Need for Speed Heat ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Electronic Arts tarafından yapılan açıklama ile serinin yeni oyununda ganimet kutusu yerine geçen Speed Card sistemi olmayacak.

Oyunun duyurusunun ardından Reddit üzerinden Electronic Arts Topluluk Yöneticisi Ben Walke ile bir soru-cevap etkinliği gerçekleştirildi.

Seansta cevabı en çok merak edilen, oyun içi ödeme sisteminin bulunup bulunmayacağı sorusu soruldu. Bildiğiniz gibi Need for Speed Payback oyununda ganimet kutusu yerine geçen Speed Card sistemi kullanılmıştı. Bu sayede performans parçaları satın alarak arabanızın performansını ve derecelendirmesini yükseltebilmeniz mümkün oluyor. Oldukça eleştiri alan bu sistem, Need for Speed Heat oyununda olmayacak.

"Oyunun çıkış sonrasında araba paketlerinden oluşan ücretli indirilebilir içeriklerin planını yapıyoruz. Bu yılın sonlarına doğru, haritadaki tüm toplanabilirleri gösterecek olan zaman tasarrufu paketi sunacağız. Dürüstçe, hepsi bu kadar. NFS Heat'te ganimet kutuları yok ve olmayacak." yorumunda bulunan Ben Walke, daha sonradan arabalarımız için yeni parçaları nasıl elde edeceğimizi de açıkladı: Yarış kazanarak.

"Özelleştirme seçenekleri oyun içi etkinliklerin tamamlanması karşılığında kazanılacak. Örneğin, haritanızda bir sokak yarışı olduğunu ve yeni performans parçası verdiğini gördünüz. Yarışı kazanın, parçayı kazanın. NFS Payback'teki Yarış kartları yok."

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Need for Speed Heat, 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Eğer EA Access veya Origin Access Basic aboneliğiniz varsa, 5 Kasım 2019 tarihinde on saat süreyle denemeye başlayabileceksiniz. Aboneliğiniz Origin Access Premier ise yine 5 Kasım 2019 tarihinde tam sürüme ek bir ücret ödemeden sahip olabileceksiniz.