Need for Speed: Heat'ten Yarım Saate Yakın Yeni Oynanış Videosu

Ghost Games tarafından geliştirilen Need for Speed: Heat, Electronic Arts yayıncılığında 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Oyunun çıkışına iyiden iyiye yaklaştığımız şu günlerde, PlayStation Underground da yarım saate yakın yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz videonun kaydı PlayStation 4 Pro üzerinden alınmış ve Ghost Games stüdyosundan Yaratıcı Yönetmen Riley Cooper, Üretici Mike Geary ve Hikaye Tasarımcısı Mike Hartin da videoya katılımda bulunuyorlar.

Oyunun senaryosunun geçeceği Palm City şehrinin oyunculara tanıtıldığı bir sinematik ile başlayan oynanış videosunda, şehirdeki sokak yarışçılarının neden olduğu suçlarla ilgili sorunlardan bahsedilirken Palm City Polis Departmanı'ndan Teğmen Frank Mercer da bu sorunu kökten çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtiyor. Bu sinematiğin sonrasında da oynanış kısmına geçiş yapıyoruz. Yapılan açıklamalarda esasında daha önceden bildiğimiz şeyler tekrarlanıyor. Mesela gündüz yapılan yarışların yasal olması nedeniyle trafiğin olmayacağı ve polisler ile uğraşmak zorunda olmayacağımız ama gece yapılan yarışların yasal olmaması nedeniyle trafikle olduğu kadar saldırgan trafik polisleriyle de uğraşacağımız ve arabamızı haşat etmemiz veya yakalanmamız durumunda o anda kazanmakta olduğumuz her şeyi kaybedeceğimiz gibi.

Ancak video sırasında yeni şeyler de görmüyor değiliz. Need for Speed: Heat oyununun hikayesine dair yeni sinematikler, gece vakti serbest dolaşım, gündüz vakti karşımıza çıkacak olan yarış etkinlikleri ve bunların yanı sıra ana karakterimizi de ilk kez görme gibi.

Keyifli seyirler dileriz!