Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Sızdırıldı! İşte Çıkış Tarihi

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan e-ticaret platformu Amazon'da listelendi. Electronic Arts, Amazon'da yer alan bilgiye göre araba yarışı türündeki popüler video oyununun remastered sürümü üzerinde çalışıyor olabilir.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Çıkış Tarihi

Criterion Games tarafından geliştirlen Need for Speed: Hot Pursuit, ilk olarak 16 Kasım 2010 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya çapında büyük bir başarı elde eden yarış türündeki video oyunu, başarılı oynanış sistemi ve sahip olduğu yarışlar ile dikkat çekiyordu.

Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen yarış oyununun remastered sürümü e-ticaret platformu Amazon'da listelendi. Need for Speed: Hot Pursuit video oyununun remasterd sürümü Amazon'da listelenmesi video oyununun hayranlarını oldukça heyecanlanmasına sebebiyet verdi.

Video oyununun remastered sürümünün Amazon sayfasında Xbox One ve Nintendo Switch platformları yer alıyor ancak Crysis Remastered'e benzer şekilde PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarına çıkışını gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

2010 yılında çıkış yapan Need for Speed: Hot Pursuit oyunun geliştiricisi olan Criterion Games'in şu anda yeni bir Need for Speed oyunu üzerinde çalışıyor. Bu bilgi, video oyununun remastered sürümü ile ilgili iddianın doğru olma ihtimalini önemli ölçüde güçlendiriyor.

Amazon'da yer alan bilgiye göre yarış türündeki video oyunu 13 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Bir dönemin en çok beğenilen yarış oyununun remastered sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ortaya atılan iddia ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.