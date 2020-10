İlk Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Detayları Sızdırıldı

Bugünün Need for Speed: Hot Pursuit Remastered duyurusu artık garanti diyebiliriz. Resmi duyuru öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered detayları sızdırıldı.

Bildiğiniz gibi bir süredir ortalıkta yenilenmiş Need for Speed: Hot Pursuit versiyonu hakkında söylentiler dolanıyordu. Haziran ayında Jeff Grubb tarafından yenilenmiş versiyon ile ilgili olarak yayınlanan rapor sonrasında, Amazon UK tarafından listelenmiş ve son olarak da Kore Derecelendirme ve Yönetim Kurulu tarafından derecelendirilmişti. Haliyle geriye Amerika menşeli yayıncı tarafından yapılacak resmi duyuruyu beklemek kalmıştı.

Geride bıraktığımız hafta sonunda Electronic Arts, hem Need for Speed Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak hem de resmi internet sayfasına bir geri sayım sayacı ekleyerek bizleri bir hayli heyecanlandıran bir gelişmeye imza atmıştı. Yaşanan bu gelişmeye göre, yenilenmiş Need for Speed: Hot Pursuit bugün TSİ 18:00 sıralarında duyurulacak.

Criterion Games tarafından üzerinde çalışılmakta olan yeni Need for Speed oyununun bu kadar erken bir şekilde duyurulması ihtimal dahilinde olmadığı için, haliyle gözlerimizi doğrudan Need for Speed: Hot Pursuit Remastered oyununa çevirmiştik. Nitekim dün itibarıyla yaşanan yeni sızıntı da bunu tam olarak garantiledi diyebiliriz.

İlk Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Detayları Ortaya Çıktı

Twitter kullanıcı Renka_schedule, PlayStation 4 ve Switch versiyonlarının kapak tasarımlarını, ilk ekran görüntülerini ve ilk detayları sızdırdı. Buna göre 6 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulması beklenen Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, Criterion Games ve Stellar Interactive ortaklığında hazırlanıyor. Orijinal oyunu ve çıkışı sonrasında yayınlanan tüm indirilebilir içerikleri barındıracak ki bu hiç de sürpriz olmadı. Sürpriz olan ise çapraz platform desteği, otuzdan fazla yeni meydan okuma ile ek altı saat civarı oynanışın yanı sıra, yeni başarımların / kupaların ve yeni araba renklerinin de içeriğe dahil edilecek oluşu. Diğer bir deyişle, sıradan bir HD Remastered ile karşılaşmayacağız. Daha fazla detayın ise bugün gerçekleştirilecek olan resmi duyuru ile geleceğinden şüphemiz yok. Bunun için de TSİ 18:00’ı beklememiz gerekiyor.

Son olarak, yayınlanan ilk ekran görüntülerine ve PlayStation ve Switch versiyonlarının kapak tasarımı görsellerine aşağıdan bakabilirsiniz.