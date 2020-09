Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Bir Kez Daha Listelendi

Ünlü yarış oyununun yenilenmiş sürümü için beklenen duyuru, çok yakında gerçekleşebilir. Bu defa da Kore menşeli derecelendirme kuruluşu tarafından Need for Speed: Hot Pursuit Remastered listelendi.

Geçtiğimiz Haziran ayından beridir ortada bir Need for Speed: Hot Pursuit Remastered gizemi var. Hatırlayacağınız üzere son olarak çıkan Need for Speed: Heat sonrasında serinin direksiyonuna geçen Criterion Games, bu oyun için son bir güncelleme yayınladıktan sonra sıradaki için kolların sıvandığını duyurmuştu. Ancak öncesinde bir sürpriz ile karşılaşacakmışız gibi görünüyor.

İlk olarak EA Play Live 2020 Switch için yedi oyun için hazırlıkların yapıldığının duyurulmasından sonra, bu oyunlardan bir tanesinin Need for Speed: Hot Pursuit Remastered olduğu iddia edilmişti ki buradan PC, PlayStation 4 ve Xbox One için de çıkacağı sonucunu çıkartabiliriz. Bundan birkaç hafta sonra da e-ticaret platformu Amazon üzerinde de bir listeleme ile karşılaşmıştık. Hatta bu listelemede, oyunun 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacağı belirtiliyordu.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Yakında Duyurulacak Gibi

Bu iki gelişmeye karşılık olarak henüz ne Electronic Arts ne de Criterion Games stüdyosundan bir açıklama gelmemişken, yakın bir zaman önce, bu defa Kore menşeli sınıflandırma kuruluşu sayfasında Need for Speed: Hot Pursuit Remastered listelemesine yer verdi. Sayfada buradan ulaşabilirsiniz ama biz listelemenin kaldırılması ihtimaline karşın aşağıya da bir ekran görüntüsü koyalım.

Listelemede yer alan detaylara bakılırsa, başvurul Electronic Arts Korea Ltd. tarafından yapılmış. Platform / Tür kısmında PC ibaresini görürken, Reason for grading yani Derecelendirme nedeni kısmında da 'PlayStation 4 yarış oyunu'nu görebiliyoruz. Bu da Need for Speed: Hot Pursuit Remastered oyununun çıkış platformları arasında PC ve PlayStation 4'ün kesin olarak bulunacağının işaretini veriyor. Ancak resmi duyuru yapıldığında, Switch ve Xbox One da listeye dahil olacaktır.

Bakalım Electronic Arts ve Criterion Games resmi duyuruyu ne zaman yapacak? Bu derecelendirmeye bakacak olursak, önümüzde fazla bir zaman kalmamış olabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.