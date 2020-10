Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sistem gereksinimleri açıklandı. Bu vesile ile "Bilgisayarım Need for Speed: Hot Pursuit Remastered'ı çalıştırır mı?" sorusu da cevabını bulmuş oldu. Detaylar haberimizde.

Yenilenmiş Need for Speed: Hot Pursuit versiyonu, dün yapılan duyuru ile resmiyet kazanmıştı. Sevilen yarış oyunu, çıkışının üzerinden geçen on yılın ardından hem görsel hem de içerik anlamında yenilenmiş versiyonu ile mevcut nesil için 6 Kasım 2020 tarihinde geri dönüş yapacak. İlk verilen detaylarda PC versiyonun, Switch versiyonu ile sunulan yüksek çözünürlüklü modeller ve gölgelendirmeler, daha uzak çizim mesafesi ve iyileştirilmiş ara sahnelere ek olarak 4K 60 FPS desteği, yüksek çözünürlüklü yansımalar ve dokular, daha fazla parçacık efekti ve yenilenmiş kullanıcı arayüzü ile geleceğini öğrenmiştik. İçerik anlamında ise çapraz platform desteği, dinamik Autolog sistemi sayesinde asimetrik bir rekabete yönelik olarak aktivitelerinize göre meydan okumaların üstesinden gelmeye çalışacaksınız. Ayrıca ana oyuna ek olarak yayınlanmış olan bütün indirilebilir içerikler ve otuzdan fazla meydan okumanın olacağı ek altı saatlik oynanış süresi, yeni başarımlar, kaplamalar, araba renkleri, güncellenmiş fotoğraf modu ve galeri gibi yenilikler de dahil olacak.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Sistem Gereksinimleri Nasıl?

Resmi duyurusunun ardından yeni detayların paylaşılmaya devam edildiği yenilenmiş versiyon için sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Electronic Arts tarafından verilen detaylara bakılırsa, oyunu rahatça oynayabilmeniz için 64-Bit Windows 10 işletim sisteminin kurulu olmasının gerektiği bilgisayarınızda Phenom II X4 965 veya Core i3-2120 veya muadilleri bir işlemci, 8 GB bellek ve Radeon HD 5750 veya GeForce GTS 450 veya muadilleri bir ekran kartının takılı olması gerekiyor.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered için yayınlanan sistem gereksinimlerinin tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: (AMD) Phenom II X4 965 veya muadili (Intel) Corei3-2120 veya muadili

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (AMD) Radeon HD5750 veya muadili (Nvidia) GeForce GTS 450 veya muadili

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: (AMD) FX-8350 veya muadili (Intel) Core i5-350K veya muadili

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: (AMD) Radeon R9 270x veya muadili (Nvidia) GeForce GTX 660 veya muadili

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Karşılaştırması Yapıldı

Son olarak, Need for Speed: Hot Pursuit ve Need for Speed: Hot Pursuit Remastered versiyonlarının PC (Origin) ve Xbox 360 platformlarında karşı karşıya getirildiği bir karşılaştırma videosu da yayınlandı. Bu sayede, aradaki gelişimin ne seviyede olduğunu net olarak görebilmeniz mümkün oluyor.