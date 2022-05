Need for Speed Mobile'den Oynanış Videosu Sızdırıldı

Tencent tarafından geliştirilen yeni Need for Speed ​​mobil oyununun oynanış görüntülerini içerdiği söylenen bir video sızdırıldı. Need for Speed ​​Mobile, bu yılın başlarında tespit edilen bir dizi rapora göre şu anda son derece popüler Call of Duty Mobile ve Pokemon Unite üzerinde çalışan Tencent'in Timi Studio'sunda geliştiriliyor gibi görünüyor.

EA henüz yeni bir Need for Speed ​​mobil projesini resmî olarak açıklamadı ancak bugünün erken saatlerinde Need for Speed ​​olduğu belirtilerek sızdırılan görüntüler ortada gerçekten geliştirilen bir Need for Speed oyunu var olduğunu doğrular nitelikte.

Yakın zamanda yapılan bir testten alındığı söylenen oyun görüntüleri, haritasından araçlarına kadar tamamı 2019'da çıkan Need for Speed Heat'e benzeyen, güneşli gündüz sürüşü ve neon renkli gece arasında geçiş yapan yaklaşık 45 saniyelik açık dünya tarzı şehir yarışını içeriyor.

Need for Speed Mobile'ın Haritası Heat ile Aynı

Aslında sızıntıdan sorumlu kişiye göre Unreal Engine 4'te yapılmakta olan Need for Speed ​​Mobile, bir takım detaylar değiştirilse de Heat'in haritasının birebir aynısını kullanıyor. Ayrıca videodaki mevcut sürümün hiçbir hikâye ve polis içermediği ve yalnızca üç mevcut araba olduğu iddia ediliyor. Bunlar McLaren F1, Lamborghini Aventador SVJR ve Gallardo. Sızıntı yapan kişiye göre oynanış, Need for Speed ​​Edge'e benzer ve bazı drift boost efektlerini içeriyor.

Need for Speed ​​Mobile henüz resmî açıklamasını almamış olsa da EA, PC ve konsollar için uzun süredir devam eden yarış serisinde Criterion tarafından geliştirilen yeni bir proje olduğunu doğruladı. Bu ikinci projeyle ilgili ayrıntılar da oldukça sınırlı ancak yakın tarihli bir dizi rapor, PS5 ve Xbox Series X/S'a geleceğini fakat eski konsolları atlayacağını, kurgusal bir Chicago şehrinde geçeceğini ve yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

Peki siz Need for Speed'in bu yeni mobil oyunuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.